La Selección Mexicana calienta motores para volver a la cancha en una nueva doble función con amistosos ante Japón y Corea del Sur en Estados Unidos por la fecha FIFA de septiembre. Se trata de un nuevo paso que dará el equipo de Javier Aguirre en su preparación rumbo al Mundial 2026 que se disputará tanto en suelo nacional como en Estados Unidos y Canadá.

De cara a este par de compromisos, en las últimas horas se reveló que uno de los convocados por el experimentado entrenador de 66 años no estará disponible. El futbolista en cuestión es César Huerta, quien causará baja producto de una sobrecarga muscular según lo informado por la dirección deportiva de selecciones nacionales.

El extremo izquierdo de Anderlecht se lesionó durante el más reciente encuentro de la Liga de Bélgica ante Union Saint-Gilloise, en el cual el conjunto violeta y blanco perdió por 2-0 con 73 minutos de juego del ex Pumas, Chivas y Mazatlán, entre otros.

César Huerta no formará parte de los amistosos ante Japón y Corea del Sur por una sobrecarga muscular. (Imago7)

Pese a esto, Javier Aguirre no citará un reemplazo para suplir la baja del jugador de 24 años. La lista de convocados para los amistosos ante Japón y Corea del Sur, primera serie de encuentros tras la consagración en la Copa Oro 2025, quedará conformada por 25 futbolistas.

Los números de César Huerta en el inicio de la temporada 2025-2026

Cabe destacar que en el inicio de la temporada 2025-2026 César Huerta participó en seis encuentros con Anderlecht (dos por la Liga de Bélgica y cuatro por las clasificatorias a la fase de liga de la UEFA Conference League) y convirtió un gol. Desde su llegada al conjunto belga en enero de este 2025 acumula 27 juegos, con cuatro tantos y tres asistencias.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana los amistosos internacionales ante Japón y Corea del Sur?

El primer amistoso internacional de la Selección Mexicana en la fecha FIFA de septiembre se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre a partir de las 20:00 horas (CDMX) en el Oakland Coliseum ante Japón. Tres días más tarde se medirá ante Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville a las 19:00.