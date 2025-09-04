¿Por qué no juega Darwin Núñez en Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias Sudamericanas?

En el marco de la Jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, Uruguay recibe a Perú en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo desde las 17:30 horas (Ciudad de México). Los dos equipos necesitan la victoria para soñar con la clasificación.

Para este duelo, el director técnico Marcelo Bielsa no contará con el delantero Darwin Núñez, hoy con el Al-Hilal de Arabia Saudita. El goleador aún debe cumplir una jornada más de suspensión a raíz de la sanción impuesta por CONMEBOL luego de los incidentes en la Copa América 2024 ante Colombia.

¿Quién será el reemplazo de Darwin Núñez en Uruguay vs. Perú?

Con esta noticia, el delantero Rodrigo Aguirre será titular, y el jugador de América tendrá la chance de demostrar que puede ser la primera opción para el ataque de los Celestes. Conformará la línea ofensiva del equipo junto a Brian Rodríguez y Facundo Pellistri.

¿Cuál será la alineación de Uruguay vs. Perú sin Darwin Núñez?

Sin Darwin Núñez el conjunto celeste formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Rojiblancos: Rochet; Varela, Cáceres, Olivera, Piquerez; Valverde, Bentancur, De Arrascaeta; Pellistri, Aguirre y Rodríguez.