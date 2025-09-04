Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias Sudamericanas

¿Por qué no juega Darwin Núñez en Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias Sudamericanas?

El delantero uruguayo no será parte del duelo de la Celeste ante los Albirrojos por las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial 2026.

Por Agustín Zabaleta

Darwin Núñez no será parte del duelo de Uruguay ante Perú por las Eliminatorias CONMEBOL
© Getty ImagesDarwin Núñez no será parte del duelo de Uruguay ante Perú por las Eliminatorias CONMEBOL

En el marco de la Jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, Uruguay recibe a Perú en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo desde las 17:30 horas (Ciudad de México). Los dos equipos necesitan la victoria para soñar con la clasificación.

Arne Slot arruinó a una figura de Liverpool por falta de disciplina: “No lo voy a tolerar”

ver también

Arne Slot arruinó a una figura de Liverpool por falta de disciplina: “No lo voy a tolerar”

Para este duelo, el director técnico Marcelo Bielsa no contará con el delantero Darwin Núñez, hoy con el Al-Hilal de Arabia Saudita. El goleador aún debe cumplir una jornada más de suspensión a raíz de la sanción impuesta por CONMEBOL luego de los incidentes en la Copa América 2024 ante Colombia.

¿Quién será el reemplazo de Darwin Núñez en Uruguay vs. Perú?

Con esta noticia, el delantero Rodrigo Aguirre será titular, y el jugador de América tendrá la chance de demostrar que puede ser la primera opción para el ataque de los Celestes. Conformará la línea ofensiva del equipo junto a Brian Rodríguez y Facundo Pellistri.

Publicidad
¿Llega al Mundial de Clubes? Rayados estaría cerca de fichar a Santiago Mele, portero de Uruguay

ver también

¿Llega al Mundial de Clubes? Rayados estaría cerca de fichar a Santiago Mele, portero de Uruguay

¿Cuál será la alineación de Uruguay vs. Perú sin Darwin Núñez?

Sin Darwin Núñez el conjunto celeste formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Rojiblancos: Rochet; Varela, Cáceres, Olivera, Piquerez; Valverde, Bentancur, De Arrascaeta; Pellistri, Aguirre y Rodríguez.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Las alineaciones de Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias
Conmebol

Las alineaciones de Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

La Selección Uruguaya defendió a la afición de América por el apodo a Rodrigo Aguirre
Futbol Internacional

La Selección Uruguaya defendió a la afición de América por el apodo a Rodrigo Aguirre

¿Por qué no juegan Federico Valverde y Darwin Núñez en Uruguay vs. Venezuela?
Conmebol

¿Por qué no juegan Federico Valverde y Darwin Núñez en Uruguay vs. Venezuela?

¿Por qué no juega Neymar en Brasil vs. Chile por las Eliminatorias Sudamericanas?
Conmebol

¿Por qué no juega Neymar en Brasil vs. Chile por las Eliminatorias Sudamericanas?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo