Dónde ver EN VIVO Independiente Santa Fe vs. River Plate por la Copa Sudamericana 2026

Repasa la información más destacada sobre el encuentro que pondrá frente a frente a colombianos con argentinos.

Independiente Santa Fe y River Plate se enfrentan este miércoles en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro está programado para comenzar a las 18:30 horas (tiempo del Centro de México) / 19:30 hs (local de Colombia) y se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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Ambos clubes, campeones históricos de este torneo continental, buscan dar el primer golpe en una de las llaves más atractivas de la fase de eliminación directa para encaminar su clasificación a los cuartos de final.

¿Por dónde ver el partido en México y Latinoamérica?

En Latinoamérica, la transmisión de Independiente Santa Fe vs. River Plate irá de forma exclusiva por la señal de ESPN y por streaming en Disney+.

La actualidad de ambos equipos

El cuadro Cardenal, dirigido por Pablo Repetto, llega motivado tras superar la ronda de playoffs de la Sudamericana al dejar en el camino al Caracas FC. Santa Fe buscará sacar ventaja de la altura de Bogotá (2,600 metros) y de su localía para irse al duelo de vuelta con un marcador favorable.

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Por su parte, el conjunto argentino comandado por Eduardo Coudet inicia su camino en los octavos de final con el objetivo prioritario de conquistar el título continental. River Plate pondrá a prueba su jerarquía internacional y su plantel repleto de figuras para conseguir un resultado positivo en Colombia antes de definir la eliminatoria en el Estadio Más Monumental.

En síntesis