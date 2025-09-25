Estudiantes de La Plata y Flamengo son dos tradicionales instituciones del futbol sudamericano, acostumbradas a jugar la Copa Libertadores: entre ellas existía un mutuo respetuo histórico por sus éxitos en el torneo, hasta que tuvieron que enfrentarse en esta serie de cuartos de final de la edición 2025, y todo trato cordial entre ambos clubes quedó de lado.

La situación que generó ese quiebre entre uno y otro equipo se produjo en el partido de ida y tuvo como protagonista a Gonzalo Plata, el talentoso atacante ecuatoriano que juega para la selección tricolor, y que en el primer enfrentamiento de estos cuartos de final tomó el centro de la escena luego de un episodio de total polémica y muy discutido.

Es que en la etapa complementaria del juego disputado la semana pasada en Brasil, el delantero vio la tarjeta roja luego de una entrada sobre un rival, que lo llevó a recibir la segunda amonestación y por lo tanto a ser expulsado. Flamengo terminó jugando ese encuentro con diez futbolistas, y en esa inferioridad numérica llegó el gol de Estudiantes.

Sin embargo, y pese a haber recibido ese castigo por parte del colegiado, Gonzalo Plata fue habilitado para disputar la revancha en Argentina. Sí, aunque el juez lo había penalizado con expulsión, perdiéndose los minutos finales de la ida, al ecuatoriano se le permitió jugar el partido de vuelta ante el ‘Pincha’ de este jueves en Buenos Aires.

A este escenario se llegó luego de que Flamengo presentase una queja formal en CONMEBOL, aduciendo que de ninguna manera correspondía la segunda amonestación puesto que Plata no había cometido falta, sino el que lo había hecho había sido el jugador de Estudiantes. Y la entidad dio lugar a ese reclamo y anuló la expulsión del atacante del ‘Mengao’.

El momento del escándalo en Flamengo vs. Estudiantes [Foto: Getty]

Esta decisión tomada “por escritorio” y desde las oficinas de la Confederación, puso al continente entero en contra de los brasileños, que desde hace un tiempo a esta parte han sido bastante beneficiados por los arbitrajes y por las directivas de la organización de la Copa Libertadores. Y los rojinegros no tardaron en salir a cruzar a todos sus detractores públicamente.

Desde las redes sociales de Flamengo se instaló el lema ‘Contra todos’, de cara a la vuelta de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores. El equipo de Río de Janeiro utilizó en varias ocasiones la imagen de Gonzalo Plata para ‘promocionar’ el partido de este jueves, también a modo de provocación para quienes consideraron injusto el fallo favorable a los brasileros.

