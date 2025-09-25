El Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata (Buenos Aires) será el anfitrión del último partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, cuando se midan frente a frente este jueves por la noche Estudiantes y Flamengo, por la revancha de una serie caliente. Otra prometedora definición entre argentinos y brasileños que dará que hablar.

En el partido de ida de esta llave, el ‘Mengao’ se impuso por 2-1 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, gracias a los goles de Pedro y Guillermo Varela, con el descuento de Guido Carrillo para el ‘Pincha’. De este modo, la serie quedó más que abierta y hoy se conocerá cuál de los dos clasificará a las semifinales de la competición de CONMEBOL.

Para este compromiso copero, se puede observar la particularidad de la ausencia de Leo Suárez en la alineación titular de Estudiantes: el ex futbolista de Pumas no será de la partida en este cruce trascendental ante Flamengo, y firmó planilla como una de las alternativas disponibles dentro del banco de suplentes de la escuadra local.

Leo Suárez aún no pudo mostrarse en Estudiantes.

El talentoso volante con pasado en los ‘Universitarios’ no formará parte del once inicial del conjunto argentino dado que todavía no ha podido adaptarse adecuadamente a su nuevo equipo: una lesión sufrida al llegar sumado a su falta de minutos y continuidad en los últimos meses, hacen que el entrenador Eduardo Domínguez no pueda utilizarlo de entrada.

Desde su llegada al elenco rojiblanco a mitad de año, Leonardo Suárez sólo pudo sumar 73 minutos en total (ni un partido completo), repartidos en dos encuentros diferentes. En el resto de los juegos, o no estuvo convocado o estuvo en el banquillo pero no fue escogido para ingresar durante el desarrollo del compromiso.

Tristemente para él, el ex jugador de la UNAM sufrió una sinovitis en la rodilla izquierda en el día de su debut, y eso dificultó mucho que pudiese desempeñarse con normalidad en los primeros meses de estadía en Estudiantes. Esta noche, es poco probable que vea minutos en un partido tan importante, pero estará a las órdenes en caso de que el DT lo considere necesario.

¿A qué hora jugan Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2025?

El partido Estudiantes de La Plata vs. Flamengo se llevará a cabo HOY jueves 25 de septiembre, desde el Estadio Jorge Luis Hirschi (también conocido como Estadio UNO), a partir de las 18.30 horas del Centro de México -21.30 hora local-, por la revancha de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2025.

¿Qué canal transmite en México Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2025?

El partido Estudiantes de La Plata vs. Flamengo se podrá seguir a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, por televisión a través de la pantalla de ESPN 2, y de manera online vía streaming, a través de la plataforma Disney+ Premium. Serán las únicas dos señales que transmitirán este choque internacional en el país.

