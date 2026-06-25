¿Por qué no juega Memphis Depay en Túnez vs. Países Bajos por el Mundial 2026?

El delantero neerlandés no será parte del duelo de la Naranja Mecánica ante las Águilas de Cartago por el torneo internacional.

En el marco de la Jornada 3 del Grupo F de la Copa del Mundo 2026, Países Bajos y Túnez se enfrentan este jueves 25 de junio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Arrowhead Stadium de la ciudad estadounidense de Kansas. Los dos equipos van por las tres unidades para cerrar la zona de la mejor manera.

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Para este compromiso, el director técnico Ronald Koeman no contará con un jugador que suele ser una figura indiscutida para el equipo. El atacante Memphis Depay no será parte del compromiso y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que la variante es meramente táctica.

¿Quién será el reemplazo de Memphis Depay en Túnez vs. Países Bajos?

Con esta noticia, el delantero Brian Brobbey se suma a la alineación titular y estará como referencia de área. En tanto, por los costados estarán ubicados Donyell Malen por el sector derecho y Cody Gakpo por el sector izquierdo.

¿Cuál será la alineación de Túnez vs. Países Bajos sin Memphis Depay?

Sin Memphis Depay, el conjunto europeo formará de la siguiente manera en su encuentro contra el conjunto africano: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Brobbey y Gakpo.