¿Por qué no juega Memphis Depay en Países Bajos vs. Suecia por el Mundial 2026?

Países Bajos viene de empatar 2-2 con Japón y busca su primera victoria en la Copa del Mundo este sábado ante Suecia.

Países Bajos juega este sábado 20 de junio su segundo partido de la Fase de Grupos del Mundial 2026. El partido frente a Suecia se lleva a cabo en el Estadio Houston y el mismo comienza a las 11:00hs (CDMX).

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El equipo dirigido por Ronald Koeman viene de empatar por 2-2 con Japón en el debut en la Copa del Mundo después de que Países Bajos no lograra sostener la victoria. En el primer encuentro Memphis Depay no fue titular y lo mismo sucede en el juego contra Suecia.

La situación de Memphis Depay

Memphis Depay fue convocado a la Copa del Mundo y se esperaba que sea uno de los titulares fijos de la Naranja Mecánica. Sin embargo, el futbolista del Corinthians comenzará como suplente en el juego ante Suecia porque al delantero le ha costado jugar en los últimos meses por una lesión en la rodilla que lo ha perjudicado.

El futbolista del Timao volvió a jugar el pasado 24 de mayo y solo disputó dos partidos con Corinthians antes de sumarse al plantel de los Países Bajos en la previa a la Copa del Mundo. Luego Memphis Depay jugó 20 minutos frente a Japón en el debut.

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A pesar de ya estar recuperado físicamente y de haber ingresado un rato contra el conjunto nipón, Ronald Koeman todavía no debe verlo a Memphis Depay en condiciones como para ser titular. El futbolista del Corinthians ha convertido 12 goles en 22 partidos desde la llegada del técnico neerlandés a los Países Bajos.

En síntesis