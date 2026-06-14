¿Por qué no juega Memphis Depay en Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026?

Países Bajos debuta este domingo en el Mundial 2026 frente a Japón y Memphis Depay no forma parte de la alineación titular.

Países Bajos y Japón se enfrentan este domingo 14 de junio en un partido que se espera que haya muchas emociones. El encuentro por el Grupo F del Mundial 2026 se lleva a cabo en el Estadio AT&T, ubicado en Dallas, y el juego comienza a las 14:00hs (CDMX).

Publicidad

En la previa se cree que Países Bajos es levemente la selección favorita a llevarse el triunfo, pero Japón tiene mucho talento para dar la sorpresa. Además, Ronald Koeman no podrá contar en la alineación titular con su principal goleador, Memphis Depay.

La situación de Memphis Depay

Memphis Depay fue convocado a la Copa del Mundo y es uno de los titulares fijos de la Naranja Mecánica. Sin embargo, el futbolista del Corinthians comenzará como suplente en el juego ante Japón porque al delantero le ha costado jugar en los últimos meses con el Timao producto de una lesión en la rodilla.

El futbolista del Timao volvió a jugar el pasado 24 de mayo y solo disputó dos partidos con Corinthians antes de sumarse al plantel de los Países Bajos en la previa a la Copa del Mundo. Luego Memphis Depay jugó 45 minutos en el amistoso ante Argelia previo al torneo.

Publicidad

A pesar de que ya está recuperado físicamente, Ronald Koeman prefiere que tome ritmo antes de ser titular y por eso el entrenador neerlandés tomó la decisión de que Memphis Depay comience el juego frente a Japón como suplente.

Memphis Depay es el delantero centro titular para Ronald Koeman y el futbolista del Corinthians ha convertido 12 goles en 21 partidos desde la llegada del técnico neerlandés a los Países Bajos.

Al analizar las selecciones que participarán en 2026, también es útil conocer las ventajas que ofrece el código promocional al registrarse en los sitios oficiales.

Publicidad

En síntesis