Los regios no están interesados en buscar el regreso del goleador histórico de la institución.

Rayados de Monterrey está en plena reestructuración. Los regios ya cerraron a su nuevo Presidente Deportivo, Dennis te Kloese, y también a Walter Erviti como Director Deportivo. La idea del club es comenzar una nueva etapa después de una temporada que dejó muchas dudas.

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Mientras tanto, la directiva comenzó las negociaciones para contratar a su próximo entrenador y el principal apuntado es Matías Almeyda. El ex Chivas viene de dirigir al Sevilla FC de España hace algunos meses y aparece como el candidato más fuerte para asumir el cargo.

Una vez que quede definido el nuevo entrenador, Rayados empezará a trabajar en el mercado de fichajes. Uno de los nombres que comenzó a sonar en las últimas horas fue el de Rogelio Funes Mori, máximo goleador histórico del club y actualmente futbolista de Club León.

Sin embargo, más allá de los rumores, el periodista Santiago Fourcade descartó completamente la posibilidad de un regreso del delantero argentino nacionalizado mexicano. Según explicó, hay una razón principal detrás de esta postura de la directiva.

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La intención de Rayados es bajar el promedio de edad del plantel y comenzar un proyecto con futbolistas más jóvenes. En ese contexto, los 35 años de Rogelio Funes Mori hacen que no encaje dentro del perfil que busca actualmente la institución regiomontana.

¿Qué dijo Fourcade?

“Funes mori no ha sido requerido por rayados. no está en la lista de prospectos, no es algo que estaría buscando monterrey. rayados no tiene pensado repatriar a funes mori. quieren bajar el promedio de edad y no encaja con el proyecto que quieren empezar a armar”, comentó Santiago Fourcade sobre la situación del histórico delantero.

"Funes Mori tiene interés de regresar a Rayados, lo cierto es que Rayados no lo tiene en la lista de prospectos, ni es algo que busca el Monterrey"



🎙️: @santiago4kd pic.twitter.com/1oozVa5MAH — RG La Deportiva (@rg690) May 11, 2026

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