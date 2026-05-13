¡Se viene un día de acción imperdible! Quizás pocos estaban al tanto de todo lo que habrá en juego este miércoles 13 de mayo en el mundo del futbol, en un tramo clave de la temporada. En México, a diferencia de jornadas anteriores, los aficionados tendrán múltiples propuestas para enganchar tanto en televisión como por streaming con grandes juegos.
Como lo más destacado, en lo que respecta al ámbito local, es evidente que se impone la ida de la semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX. Sólo quedan cuatro equipos en carrera en la Liguilla del futbol mexicano de este primer semestre, y esta noche se abrirá una de las series. Por supuesto, con varias transmisiones para elegir la más apetecible.
En otro tanto, en el futbol europeo, habrá un duelo decisivo en la lucha por la Premier League, donde podría quedar el título definido esta misma tarde. Además, habrá cruces clave en la pelea por la permanencia en la Liga Española, un mano a mano por la punta de la Ligue 1, y hasta la final de Copa Italia. El Viejo Continente pone su sello este miércoles.
Dentro de la agenda deportiva del día, de este mismo lado del océano, habrá intensa actividad en el país vecino. Lionel Messi vuelve al ruedo con su equipo, y habrá varios choques directos por los primeros puestos de la Major League Soccer. Varios de ellos, como previa a lo que será la mencionada semifinal de la Liga MX, que se lleva los ojos de todos.
La programación completa de HOY miércoles 13 de mayo del 2026:
Estos son todos los partidos que serán transmitidos en México por televisión y/o streaming durante el mediodía, tarde y noche de esta jornada tan especial:
Liga MX:
- Cruz Azul vs. Chivas: 20.00 horas por TUDN, Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium.
MLS:
- Charlotte vs. New York City: 17.00 horas por Apple TV.
- Montreal vs. Portland Timbers: 17.30 horas por Apple TV.
- New York RB vs. Columbus Crew: 17.30 horas por Apple TV.
- DC United vs. Chicago Fire: 17.30 horas por Apple TV.
- New England vs. Nashville: 17.30 horas por Apple TV.
- Orlando City vs. Philadelphia Union: 17.30 horas por Apple TV.
- Cincinnati vs. Inter Miami: 17.30 horas por Apple TV.
- FC Dallas vs. Vancouver Whitecaps: 18.30 horas por Apple TV.
- Sporting KC vs. LA Galaxy: 18.30 horas por Apple TV.
- Minnesota United vs. Colorado Rapids: 18.30 horas por Apple TV.
- St Louis City vs. LAFC: 18.30 horas por Apple TV.
- Seattle Sounders vs. SJ Earthquakes: 19.30 horas por Apple TV.
- Real Salt Lake vs. Houston Dynamo: 19.30 horas por Apple TV.
- San Diego FC vs. Austin FC: 19.30 horas por Apple TV.
Premier League:
- Manchester City vs. Crystal Palace: 13.00 horas por FOX One y TNT Sports.
Liga Española:
- Villarreal vs. Sevilla: 11.00 horas por SKY Sports.
- Espanyol vs. Athletic Club: 11.00 horas por SKY Sports.
- Getafe vs. Mallorca: 13.30 horas por SKY Sports.
- Alavés vs. Barcelona: 13.30 horas por SKY Sports.
Ligue 1:
- Brest vs. Strasbourg: 11.00 horas por FOX One.
- Lens vs. PSG: 13.00 horas por FOX One.
Copa Italia:
- Lazio vs. Inter: 13.00 horas por FOX One.
Liga Argentina:
- Rosario Central vs. Racing: 15.45 horas por Disney+ Premium.
- River Plate vs. Gimnasia: 18.30 horas por Disney+ Premium.
Copa Argentina:
- Platense vs. San Martín (SJ): 13.15 horas por TyC Sports Internacional.
Copa de Brasil:
- Juventude vs. Sao Paulo: 16.00 horas por ESPN 2 y Disney+ Premium.
Liga Promérica:
- Saprissa vs. Herediano: 20.00 horas por FUTV.