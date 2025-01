La salida de Martín Anselmi de Cruz Azul aún es una historia que no terminó. Se espera que haya más episodios en esta novela inesperada del futbol mexicano, la cual conmueve a los aficionados de La Máquina porque ven que el entrenador argentino los abandonó en medio del inicio del Clausura 2025.

La última noticia que sacudió esta historia está relacionada con la aparición en este jueves a la noche de Martín Anselmi en el aeropuerto de la Ciudad de México. Allí, antes de tomar rumbo a Portugal para firmar con el Porto, el técnico de 39 años habló brevemente con la prensa y manifestó que ya tenía un acuerdo para la rescisión de su contrato con Cruz Azul.

Sin embargo, el club de la Liga MX manifiesta lo contrario y por eso le envió una carta legal a Martín Anselmi considerando que el técnico abandonó el país: “Estimado Sr. Anselmi, hacemos referencia a diversas notas publicadas en medios de comunicación, mediante las cuales se da cuenta de su próximo viaje a Portugal, lo cual no fue notificado al club y mucho menos autorizado por el mismo“.

“Lo anterior ha llamado nuestra atención en virtud de que usted cuenta con un contrato vigente y sobre el cual no existe un acuerdo alguno de terminación anticipada, así como tampoco un acuerdo de transferencia con un tercer club”, indicó Cruz Azul en esta carta legal.

Luego, el club advirtió a Martín Anselmi a que se presente al entrenamiento de este viernes: “En virtud de lo anterior, se le solicita que se reintegre de forma inmediata a sus labores, máxime existiendo un torneo en curso y dé debido cumplimiento a sus compromisos contractuales”.

“En caso de que usted no se presente en el día de mañana (este viernes) en las instalaciones del Club Cruz Azul, su conducta será tomada como incumplimiento de su Contrato Deportivo de Trabajo“, agregó Cruz Azul. En la última parte del comunicado, el club lamenta el accionar de Martín Anselmi ya que la institución indica que siempre apoyó al técnico argentino en todo momento.

¿Qué dijo Martín Anselmi antes de tomar rumbo a Portugal?

Antes de tomar el vuelo hacia Portugal, Martín Anselmi hizo una declaración que fue breve pero contundente: “Ya llegará el momento de hablar. Me dijeron desde Porto que hay acuerdo y por eso me voy“, expresó el ex entrenador de La Máquina, quien tomará el mando del Porto.