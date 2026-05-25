La presidenta de México le envió un mensaje a la Máquina Cementera tras coronarse campeón de la Primera División de México.

En las últimas horas, se conoció que Cruz Azul se coronó campeón del Clausura 2026 de la Liga MX luego de la victoria de visitante por 2-1 ante Pumas UNAM. Con el 0-0 de la Ida, se impuso en el global para llegar a la décima corona en la Primera División de México.

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Ahora, durante la conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ de este lunes 25 de mayo, quien habló del partido fue la presidenta de México Claudia Sheinbaum, aficionada confesa de los Universitarios ya que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Así hizo referencia en el Palacio Nacional y le dedicó palabras a los dos finalistas: “Hay que echarle porras a los Pumas, hace rato que no llegaban a la Final así que, a la siguiente y mucho ánimo. Felicidades a Cruz Azul, también. Somos parejos”.

#Mañanera 'Jugaron muy bien. Hay que echarle porras a los Pumas, hace rato que no llegaban a la final', dijo @Claudiashein tras la Final ante Cruz Azul; además, felicitó al equipo celeste por el triunfo.https://t.co/ti8sAhL2nI

📹Gobierno federal pic.twitter.com/qIFsVz8PYx — REFORMA (@Reforma) May 25, 2026

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Durante la conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ de este lunes 25 de mayo también confirmó que Irán hará base en México: “Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en su país. Nos preguntaron ¿pueden pernoctar en México? Y dijimos, sí, sin problema. Están buscando que la sede sea en Tijuana para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos”.

Además, agregó: “No tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México. Entonces, sí dimos esa opción, y se está revisando entre Gabriela Cuevas, que es la responsable del Mundial, y Josefina (Rodríguez), que es la Secretaría de Turismo, en coordinación con la FIFA, para ver cómo pernoctarían en México“.

Clara Brugada también felicitó a Cruz Azul por el título del Clausura 2026

Por su parte, Clara Brugada, la gobernadora de la Ciudad de México se unió a las felicitaciones con un mensaje desde sus redes sociales: “¡Felicidades Cruz Azul, campeones del futbol mexicano! A los jugadores, el cuerpo técnico y, por supuesto, a toda su afición que hoy celebra su 10º título en nuestra Ciudad de México. Felicidades también a los Pumas por su gran torneo y esfuerzo”.

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En síntesis