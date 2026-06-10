Tras haber sido factor en la salida de su entrenador, Cruz Azul podría volver a causarle problemas a Pumas UNAM. Luego de haber perdido la final a manos de ‘La Máquina’, Efraín Juárez decidió no continuar al frente del equipo y puso el proyecto en la cornisa. Ahora, el cuadro celeste está listo para darle otro mazazo a los de Ciudad Universitaria.

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Según reveló Ike Carrera, reconocido y fiable periodista que sigue la campaña de Cruz Azul, La Máquina inició averiguaciones por Robert Morales, delantero de los Pumas. El paraguayo fue una de las grandes figuras de la campaña de los ‘Felinos’ en el último torneo, y constituye también así una pieza clave de cara a la próxima temporada.

Si bien todo parecía encaminado a que Pumas adquiera a Robert Morales –incluso su agente reconoció que se harían con su ficha-, la compra del pase se ha estancado tras los últimos acontecimientos. Todavía no se ha ejecutado la opción de compra incluida en la cesión del atacante, y este interés de Cruz Azul aumenta la preocupación.

Robert Morales, con serios pretendientes en México [Foto: Getty]

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La condición de Cruz Azul para avanzar por Robert Morales de Pumas:

El corresponsal del conjunto cementero señaló que la opción del paraguayo será viable si Gabriel Fernández sale este verano. El ‘Toro’ tendría ofertas de Uruguay y de la MLS para salir de ‘La Máquina’, y si no renueva su contrato, liberaría la plaza para ir por Robert Morales. Hasta que Cruz Azul resuelva el futuro del charrúa, Pumas tiene tiempo de solucionar lo propio.

En caso de decidir acelerar por Robert Morales, Cruz Azul deberá platicar con Toluca y ofertar para adquirir al jugador, rescindiendo el préstamo activo en Pumas UNAM. Eso sí, los ‘Universitarios’ tienen la prioridad de compra por 3 millones de dólares, pero los Diablos Rojos no esperarán mucho más a que en CU decidan efectuar la transferencia.

Los números de Robert Morales en su cesión en Pumas UNAM:

En su primer semestre en CU, el delantero albirrojo que pertenece a Toluca aportó 10 goles y 2 asistencias en 25 partidos disputados, durante 2097 minutos en campo. Con el paso de los encuentros se convirtió en un titular indiscutido dentro del equipo, siendo determinante en momentos clave y dejando su huella en los resultados.

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De hecho, el nuevo pretendiente de Robert Morales lo conoce bien porque lo sufrió: el paraguayo marcó ante Cruz Azul el gol en la final de la Liguilla, aunque no fue suficiente para Pumas. Ahora, el verdugo de los ‘Universitarios’ busca cruzarlo de vereda y asegurárselo para disputar la Leagues Cup y el Apertura 2026 que ya se viene.