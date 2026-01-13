Luego de la situación de Cruz Azul sin un estadio, las cosas se le han complicado y ha estado de un lugar a otro. Comenzó en el Estadio Azteca, luego ante las remodelaciones se fue al Estadio Ciudad de los Deportes, de ahí se fue al Olímpico Universitario y ahora terminará en el Cuauhtémoc como su última opción.

Sin embargo se dio a conocer la noticia que ya para su partido ante Atlas, debido a que no llegaron a un acuerdo con los administradores de Ciudad Universitaria, se jugaría en Puebla. Para Diego Cocca no fue algo bueno porque su equipo tendría que hacer más recorrido de viaje y porque las cosas cambiaron drásticamente y supuestamente para todo el Clausura 2026.

Pero este lunes se dio a conocer la noticia de que el juego entre el Club América y Cruz Azul que corresponde a la Jornada 14 de la Liga MX, ya se jugaría en el Estadio Banorte, por lo que la escuadra celeste, de acuerdo con la información del periodista de TUDN, Adrián Esparza Oteo, estaría regresando de ahí en fuera al recinto de Santa Úrsula.

¿Qué partidos se jugarán en Puebla?

De esta manera, los 7 duelos que se jugarían en Puebla serían: Ante Atlas en la J2; ante La Franja en la J3; el partido de vuelta de la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup ante el Vancouver FC el 12 de febrero; frente a Tigres en la J6, con Chivas en la J7, Atlético San Luis en la J10; y el último con Pachuca en la J13, siendo estos los que estarán en el Cuauhtémoc.

¿Cuáles partidos se jugarán en el Estadio Banorte?

Es por ello que probablemente y de acuerdo con la fuente mencionada el Cruz Azul vs Tijuana de la J15 el 18 de abril y el juego ante Necaxa en la fecha 17 el 26 del mismo mes ya serían en el Estadio Azteca. De igual forma en caso de clasificar a la Liguilla, estos enfrentamientos ya podrían darse en ese recinto y no volver a Puebla.

En síntesis

Cruz Azul disputará 7 partidos de liga y la Concacaf en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

disputará de liga y la Concacaf en el de Puebla. Estadio Banorte (Azteca) reiniciará actividades para Cruz Azul el 11 de abril ante el América.

(Azteca) reiniciará actividades para Cruz Azul el ante el América. Diego Cocca criticó el cambio de sede al Estadio Cuauhtémoc por el desgaste de los traslados.

