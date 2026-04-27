En el cierre de la Fase Regular del Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul goleó 4-1 en condición de local en el Estadio Banorte de Ciudad de México a Necaxa. Con este resultado, el cuadro capitalino quedó tercero con 33 unidades, a solo tres de los líderes Pumas UNAM y Chivas.

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Tras el compromiso, Joel Huiqui, director técnico interino de la Máquina Cementera tras el despido de Nicolás Larcamón, habló en conferencia de prensa y se refirió al partido pero también haber sido el entrenador del primer equipo en la Primera División de México.

Así arrancó, refiriéndose a poner fin a la mala racha, dándolo una cuota de importancia a lo mental en estos casos puntuales: “Son muchos días sin ganar. Yo después del partido platicaba con ellos y les preguntaba qué se sentía ganar”.

¿Qué hablo Joel Huiqui con el Ing Victor Velázquez?



“Hablamos el miércoles sobre la decisión y el ing me decía que quiere un equipo dinámico, que proponga y con identidad”



Solo era ajustar algunas piezas, el trabajo el equipo iba a sacar el resultado” pic.twitter.com/59C4DvDS0K — Gerardo González (@gerardoo_gh) April 27, 2026

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Por otro lado, comentó que retocó desde lo táctico: “Lo que intentamos hacer en esos dos días fue un trabajo muy simple, poca información. Nuestra intervención fue dar información correcta y precisa para un partido importante”.

Y agregó: “Yo aquí en el club no solamente llevo seis años como entrenador, llevo toda la vida. Me formé acá a los 15 años, estuve de los 15 a los 20, salí a otro equipo, regresé a los 21 y nunca me he desligado del club, aunque haya estado en otros equipos. Mi formación fue aquí y para mí hoy fue un sueño dirigir a Cruz Azul; eso fue increíble. El mensaje que mandamos a la interna es que creamos en el proyecto encabezado por el ingeniero Velázquez“.

Por último, añadió: “Un proyecto respaldado por toda la gente institucional: jardineros, cocineros, personal de oficina. Es un club tan grande que no acabaríamos de mencionar a todas las personas que trabajan para que el equipo esté bien. El plantel es la punta de lanza, pero detrás hay mucha gente haciendo posible este trabajo“.

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Joel Huiqui agradecido por haber dirigido el primer equipo de Cruz Azul

El DT no olvidó agradecer por la oportunidad: “Hoy me toca dar la cara a mí, pero lo que hablamos en el vestidor es que deben darle menos importancia a la persona que esté en este puesto, porque los verdaderamente importantes son ellos: los que salen a la cancha, se entregan y dan la cara. Estoy agradecido con la institución por la oportunidad y sigo trabajando para ser un mejor técnico”.

En síntesis