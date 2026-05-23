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Cruz Azul

¡Nueva polémica! Cruz Azul protestó ante la Liga MX por los dichos de Efraín Juárez en su contra

El director técnico de Pumas UNAM fue blanco de la Máquina Cementera tras los comentarios luego del primer juego de la Final del Clausura 2026.

Efraín Juárez fue blanco de Cruz Azul tras los comentarios luego del primer juego de la Final con Pumas UNAM
© Getty ImagesEfraín Juárez fue blanco de Cruz Azul tras los comentarios luego del primer juego de la Final con Pumas UNAM

Por la Ida de la Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul y Pumas UNAM igualaron 0-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes de Ciudad de México. El campeón finalmente se conocerá el próximo domingo en la casa de los Universitarios.

Tras el juego, Efraín Juárez, director técnico del cuadro visitante, habló en conferencia de prensa y arremetió contra la Máquina Cementera, que en la semana expresaron su desacuerdo por la terna arbitral designada para el primer juego de la serie.

Al respecto, el estratega de la visita esbozó: “Lo que sí me sorprende es una institución tan grande como Cruz Azul, una de las más importantes y grandes de este país, quieran tratar de sacar siempre ventaja de circunstancias cuando en esta Liguilla los que más han sido beneficiados son ellos“.

Esas declaraciones causaron molestia en los Celester porque apunta directamente contra el club y porque, sin dar los nombres de los jueces, está remarcando sus equivocaciones. De esta manera, la institución de la capital mexicana tomó medidas contra el estratega rival.

Acorde a la información de Mediotiempo, la directiva ingresó una protesta ante la Comisión Disciplinaria para que el estratega felino sea sancionado, entendiendo que ha violado el código de ética de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Si bien son conscientes de que la pena puede ser solo económica, se busca que la sanción sea ejemplar y que no van a permitir que nadie hablé así de la institución.

¿Cuándo juega Cruz Azul el partido de Vuelta de la Final del Clausura 2026?

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El segundo compromiso de la serie final de la Primera División de México de la Máquina Cementera ante los Auriazules será este domingo 24 de mayo desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana.

En síntesis

  • Cruz Azul y Pumas empataron 0-0 en la ida de la Final.
  • Efraín Juárez acusó a Cruz Azul de buscar ventaja durante la Liguilla.
  • Cruz Azul presentó una protesta ante la Comisión Disciplinaria contra el entrenador.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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