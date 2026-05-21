El estratega de Cruz Azul no se quedó callado con los señalamientos de su colega y le envió una advertencia.

¡Post-partido caliente! Mientras que poco pasó durante los noventa minutos entre Cruz Azul y Pumas UNAM, los acontecimientos llegaron luego del pitazo final del encuentro de ida. Las ruedas de prensa generaron un clima tenso entre los técnicos, que se dieron uno contra el otro y causaron un ambiente que quedará picado para la definición de este Clausura 2026.

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La contienda entre los entrenadores surgió cuando en la conferencia que sucedió al juego de esta noche, Efraín Juárez acusó a ‘La Máquina’ de haber robado para llegar a la final de la Liguilla. El estratega de Pumas sostuvo convencido que Cruz Azul había sido beneficiado en las instancias anteriores del torneo y que por tanto no era suficientemente merecedor de estar allí.

Ante tales declaraciones, llegó el contraataque del lado del cuadro celeste. Joel Huiqui respondió a los señalamientos de su colega y pidió un castigo ejemplar para el timonel del Club Universidad Nacional. El director técnico del conjunto cementero se mostró visiblemente molesto por el testimonio del líder de los ‘Felinos’ y encendió la previa de la revancha.

Huiqui defendió a Cruz Azul de los dichos de Efraín [Foto: Getty]

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“Tendrían que multarlo, ¿no? Imagino yo. No puedes andar hablando así del arbitraje. No hay que ensuciar la final, ha sido una final maravillosa”, sostuvo Joel Huiqui, recién sentado en su ubicación en la sala de prensa del Estadio Ciudad de los Deportes. El entrenador de Cruz Azul no ocultó su enfado por las declaraciones de Efraín Juárez sobre su equipo.

En esa misma línea, el encargado de La Máquina explayó su punto de vista. “Me parece a mí que los dos equipos están justamente en la final porque se lo merecen, hicimos una gran campaña los dos: Pumas primer lugar, Cruz Azul tercero. Para mí lo importante es analizar, ver un poco lo que hicimos bien o mal, y enfocarnos en eso. La competencia es compleja, el fútbol es así, todos queremos ganar, es la realidad, pero no hay que ensuciar la final. Ha sido muy transparente, muy honesta y creo que hoy el resultado es justo. Obvio nos hubiera encantado ganarlo, tuvimos muchas opciones de gol, pero ellos tienen un gran portero…”, explicó Joel Huiqui.

Joel Huiqui imagina a Cruz Azul ganador de la vuelta ante Pumas UNAM:

El estratega de ‘La Máquina’, envalentonado por las críticas de Efraín Juárez, mostró todo su optimismo para la revancha del fin de semana por Liga MX. “Para nosotros es bueno no viajar, que los jugadores hoy descansen con su familia y pasen la noche con sus hijos y sus esposas. La gran ventaja es que estamos en la Ciudad de México. CU es un gran estadio, que vivimos una final maravillosa, y jugarlo ahí y ganarlo ahí va a ser maravilloso para nosotros. Será un recuerdo muy importante, y seguramente el domingo quedaremos campeones“, exclamó convencido el joven entrenador de Cruz Azul. ¿Se cumplirá su vaticinio?