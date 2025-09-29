Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la Jornada 11 del Apertura 2025

La Jornada 11 de la Liga MX llegó a su fin y cada vez falta menos para el final de la fase regular. Esto significa no solo que se achica el margen de error para todos los equipos pensando en la clasificación a la Liguilla, sino también para cumplir con la regla de menores.
En ese sentido, ya son ocho los clubes que consiguieron superar el umbral de los 1,170 minutos en total de rodaje para sus futbolistas nacidos a partir del 2003. Este dato no es menor ya que quienes no logren alcanzar esa cuota de minutos sufrirán sanciones económicas y deportivas.
Al respecto, vale mencionar que Chivas, Puebla, León, Atlas, Atlético de San Luis, Xolos, Pachuca y FC Juárez ya cumplieron. En tanto, Necaxa, América, Rayados, Santos Laguna, Querétaro, Pumas, Mazatlán, Tigres, Cruz Azul y Toluca aún deben ajustarse a reglamento.
Chivas lidera la tabla de la regla de menores de la Liga MX al cabo de la Jornada 11 del Apertura 2025. (Imago7)
Cabe destacar que los minutos sumados por los juveniles que están participando en el Mundial Sub-20 de Chile, en el cual México debutó con empate ante Brasil en Santiago, también sumarán para esta tabla. Sin embargo, según destacó el periodista Adrián Esparza Oteo, estos minutos no se cuentan de manera total sino que se obtiene un promedio. Además, para que estos minutos cuenten, el futbolista en cuestión debe haber sumado 180′ en Liga MX.
La tabla de la regla de menores de la Liga MX
|Posición
|Equipo
|Minutos acumulados
|Minutos por cumplir
|1°
|Chivas
|2,701
|Cumplió
|2°
|Puebla
|2,092
|Cumplió
|3°
|León
|2,049
|Cumplió
|4°
|Atlas
|1,417
|Cumplió
|5°
|Atlético de San Luis
|1,369
|Cumplió
|6°
|Xolos
|1,030
|Cumplió
|7°
|Pachuca
|1,193
|Cumplió
|8°
|FC Juárez
|1,185
|Cumplió
|9°
|Necaxa
|884
|286
|10°
|América
|866
|304
|11°
|Rayados
|842
|328
|12°
|Santos Laguna
|827
|343
|13°
|Querétaro
|775
|395
|14°
|Pumas UNAM
|775
|395
|15°
|Mazatlán
|735
|435
|16°
|Tigres
|681
|489
|17°
|Cruz Azul
|660
|510
|18°
|Toluca
|627
|543