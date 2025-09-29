Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la Jornada 11 del Apertura 2025

La Jornada 11 de la Liga MX llegó a su fin y cada vez falta menos para el final de la fase regular. Esto significa no solo que se achica el margen de error para todos los equipos pensando en la clasificación a la Liguilla, sino también para cumplir con la regla de menores.

En ese sentido, ya son ocho los clubes que consiguieron superar el umbral de los 1,170 minutos en total de rodaje para sus futbolistas nacidos a partir del 2003. Este dato no es menor ya que quienes no logren alcanzar esa cuota de minutos sufrirán sanciones económicas y deportivas.

Al respecto, vale mencionar que Chivas, Puebla, León, Atlas, Atlético de San Luis, Xolos, Pachuca y FC Juárez ya cumplieron. En tanto, Necaxa, América, Rayados, Santos Laguna, Querétaro, Pumas, Mazatlán, Tigres, Cruz Azul y Toluca aún deben ajustarse a reglamento.

Chivas lidera la tabla de la regla de menores de la Liga MX al cabo de la Jornada 11 del Apertura 2025. (Imago7)

Cabe destacar que los minutos sumados por los juveniles que están participando en el Mundial Sub-20 de Chile, en el cual México debutó con empate ante Brasil en Santiago, también sumarán para esta tabla. Sin embargo, según destacó el periodista Adrián Esparza Oteo, estos minutos no se cuentan de manera total sino que se obtiene un promedio. Además, para que estos minutos cuenten, el futbolista en cuestión debe haber sumado 180′ en Liga MX.

La tabla de la regla de menores de la Liga MX

Posición Equipo Minutos acumulados Minutos por cumplir 1° Chivas 2,701 Cumplió 2° Puebla 2,092 Cumplió 3° León 2,049 Cumplió 4° Atlas 1,417 Cumplió 5° Atlético de San Luis 1,369 Cumplió 6° Xolos 1,030 Cumplió 7° Pachuca 1,193 Cumplió 8° FC Juárez 1,185 Cumplió 9° Necaxa 884 286 10° América 866 304 11° Rayados 842 328 12° Santos Laguna 827 343 13° Querétaro 775 395 14° Pumas UNAM 775 395 15° Mazatlán 735 435 16° Tigres 681 489 17° Cruz Azul 660 510 18° Toluca 627 543

