Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la Jornada 11 del Apertura 2025

Estos son los equipos que ya cumplieron y aquellos que todavía deben alcanzar la cantidad mínima de minutos requeridos a falta de seis fechas para el final de la fase regular.

Por Juan Ignacio Barbieri

Isaías Violante y Bryan González sumaron minutos para América y Chivas, respectivamente.
© Imago7-especialIsaías Violante y Bryan González sumaron minutos para América y Chivas, respectivamente.

La Jornada 11 de la Liga MX llegó a su fin y cada vez falta menos para el final de la fase regular. Esto significa no solo que se achica el margen de error para todos los equipos pensando en la clasificación a la Liguilla, sino también para cumplir con la regla de menores.

En ese sentido, ya son ocho los clubes que consiguieron superar el umbral de los 1,170 minutos en total de rodaje para sus futbolistas nacidos a partir del 2003. Este dato no es menor ya que quienes no logren alcanzar esa cuota de minutos sufrirán sanciones económicas y deportivas.

Al respecto, vale mencionar que Chivas, Puebla, León, Atlas, Atlético de San Luis, Xolos, Pachuca y FC Juárez ya cumplieron. En tanto, Necaxa, América, Rayados, Santos Laguna, Querétaro, Pumas, Mazatlán, Tigres, Cruz Azul y Toluca aún deben ajustarse a reglamento.

Chivas lidera la tabla de la regla de menores de la Liga MX al cabo de la Jornada 11 del Apertura 2025. (Imago7)

Cabe destacar que los minutos sumados por los juveniles que están participando en el Mundial Sub-20 de Chile, en el cual México debutó con empate ante Brasil en Santiago, también sumarán para esta tabla. Sin embargo, según destacó el periodista Adrián Esparza Oteo, estos minutos no se cuentan de manera total sino que se obtiene un promedio. Además, para que estos minutos cuenten, el futbolista en cuestión debe haber sumado 180′ en Liga MX.

La tabla de la regla de menores de la Liga MX

PosiciónEquipoMinutos acumuladosMinutos por cumplir
Chivas2,701Cumplió
Puebla2,092Cumplió
León2,049Cumplió
Atlas1,417Cumplió
Atlético de San Luis1,369Cumplió
Xolos1,030Cumplió
Pachuca1,193Cumplió
FC Juárez1,185Cumplió
Necaxa884286
10°América866304
11°Rayados842328
12°Santos Laguna827343
13°Querétaro775395
14°Pumas UNAM775395
15°Mazatlán735435
16°Tigres681489
17°Cruz Azul660510
18°Toluca627543
