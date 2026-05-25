El defensa mexicano envió un recado a los Universitarios tras el títulos de la Máquina Cementera por la Primera División de México.

Cruz Azul pasó de perder a ganar ante Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario y se quedó con el trofeo de la Primera División de México tras vencer 2-1 en el juego de Vuelta de la Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. Con este título, el cuadro celeste sumó su 10° corona liguera.

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Tras el vibrante compromiso, diferentes protagonistas de la Máquina Cementera hablaron con los medios y uno de ellos fue Jesús Orozco Chiquete, quien estuvo buena parte del semestre ausente por lesión. Tras el juego, se dio el gusto de hasta mandar un recado para los Universitarios.

Así inició, hablando de todo lo que se dijo en la previa: “Las declaraciones externas no nos importaron. Teníamos el objetivo muy claro: llegar a la Final. Vine a Cruz Azul a ganar campeonatos; ya llevo dos y espero que vengan muchos más“.

"Aquí creo que hablaron mucho. Gracias a Dios dimos la vuelta con su cancha y con su gente", Jesús Orozco Chiquete tras conquistar el campeonato con Cruz Azul 🚂



📹: @Edgarinho



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Por otro lado, envió un recado a los vecinos de la capital mexicana: “Estoy muy contento por estar aquí. Levantar la copa en Ciudad Universitaria significa mucho. Aquí hablaron bastante, pero dimos la vuelta y lo hicimos en su cancha y con su gente“.

Quien se dio el gusto también de enviar un mensaje fue Jeremy Márquez, quien aseguró que ganar en el Estadio Olímpico Universitario tiene un sabor especial: “Nunca había celebrado acá, pero qué mejor que hacerlo aquí, y también sabe muy rico. Puede pasar cualquier cosa en una final. Lo trabajamos y gracias a Dios, se nos dio al final”.

¿Cómo quedó Cruz Azul en el podio de la Liga MX?

Con esta obtención, y con el título N°10 en su haber, la Máquina Cementera llegó a dos títulos de Chivas y Toluca, ambos con 12. En tanto, aún sigue algo lejos de América, que tiene 16 conquistas. Por detrás aparecen Tigres UANL y León con 8, mientras que Pumas UNAM se quedó en 7 como Pachuca.

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En síntesis