Cruz Azul le dio vuelta el partido a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario y se quedó con el título de la Primera División de México tras ganar 2-1 el juego de Vuelta de la Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. Con este trofeo, la Máquina Cementera llegó a la 10° corona.

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Tras el encuentro, uno de los que habló fue Rodolfo Rotondi, quien marcó el gol de la victoria a los 95 minutos de partidos para darle la ventaja en el global a los Celestes y así evitar la prórroga de 30 minutos a lo que parecía que se iba a dar por cómo fue el trámite de la parte final del compromiso.

Así se expresó, reconociendo esta Final como una revancha: “Sí, lo tomo como una revancha, primero en lo grupal porque este equipo hace tres años que viene luchando a máximo nivel y no se daba. Hoy es una revancha, primero grupal, después personal; es un desahogo y una alegría inmensa”.

Rodolfo Rotondi encontró la redención y por fin es campeón con Cruz Azul, siendo el héroe de la Final.



📹Jaime Ugarte pic.twitter.com/DAASxckrFL — REFORMA (@Reforma) May 25, 2026

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Por otro lado, señaló: “Me tocó pasarla mal, pero creo que es una filosofía de vida para demostrarle a mi familia y a mí mismo que hay que callarse, hay que trabajar y que todo llega. No di declaraciones, no apunté contra nadie, me mordí la lengua, trabajé y soñé muchas veces con este momento”.

También le dedicó algunas palabras a sus entrenadores en este torneo: “Increíble lo que genera Huiqui en Cruz Azul. Cuando llegué, íbamos a los lugares y lo abrazaban en todos lados; eso se lo ganó él como jugador y como persona. Lleva muchos momentos en distintas posiciones y siempre brindó lo mejor para el club. Se lo merece él y también Nicolás Larcamón, que hizo un gran torneo con nosotros”.

Rodolfo Rotondi evitó burlarse de Pumas UNAM

Al referirse sobre ser campeón de visitante, reflexionó: “Nos sentimos cómodos, dos títulos, pero siempre respetando al rival. No me gusta chicanear ni hablar antes; nosotros demostramos en la cancha. También mandarle un saludo a la gente de Pumas, que es un gran equipo y compitió en esta final“.

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En síntesis