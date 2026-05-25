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Rodolfo Rotondi se sinceró tras convertirse en el héroe de Cruz Azul en el Clausura 2026: “Me tocó pasarla mal”

El volante argentino se sinceró tras consagrarse campeón de la Primera División de México con la Máquina Cementera.

Rodolfo Rotondi se sinceró tras consagrarse campeón del Clausura 2026 con Cruz Azul
© Getty ImagesRodolfo Rotondi se sinceró tras consagrarse campeón del Clausura 2026 con Cruz Azul

Cruz Azul le dio vuelta el partido a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario y se quedó con el título de la Primera División de México tras ganar 2-1 el juego de Vuelta de la Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. Con este trofeo, la Máquina Cementera llegó a la 10° corona.

Tras el encuentro, uno de los que habló fue Rodolfo Rotondi, quien marcó el gol de la victoria a los 95 minutos de partidos para darle la ventaja en el global a los Celestes y así evitar la prórroga de 30 minutos a lo que parecía que se iba a dar por cómo fue el trámite de la parte final del compromiso.

Así se expresó, reconociendo esta Final como una revancha: “Sí, lo tomo como una revancha, primero en lo grupal porque este equipo hace tres años que viene luchando a máximo nivel y no se daba. Hoy es una revancha, primero grupal, después personal; es un desahogo y una alegría inmensa”.

Por otro lado, señaló: “Me tocó pasarla mal, pero creo que es una filosofía de vida para demostrarle a mi familia y a mí mismo que hay que callarse, hay que trabajar y que todo llega. No di declaraciones, no apunté contra nadie, me mordí la lengua, trabajé y soñé muchas veces con este momento”.

También le dedicó algunas palabras a sus entrenadores en este torneo: “Increíble lo que genera Huiqui en Cruz Azul. Cuando llegué, íbamos a los lugares y lo abrazaban en todos lados; eso se lo ganó él como jugador y como persona. Lleva muchos momentos en distintas posiciones y siempre brindó lo mejor para el club. Se lo merece él y también Nicolás Larcamón, que hizo un gran torneo con nosotros”.

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Al referirse sobre ser campeón de visitante, reflexionó: “Nos sentimos cómodos, dos títulos, pero siempre respetando al rival. No me gusta chicanear ni hablar antes; nosotros demostramos en la cancha. También mandarle un saludo a la gente de Pumas, que es un gran equipo y compitió en esta final“.

En síntesis

  • Rodolfo Rotondi calificó el campeonato como una revancha grupal tras tres años de lucha.
  • Afirmó pasarla mal previamente, evitando dar declaraciones y enfocándose únicamente en trabajar.
  • Elogió a Huiqui y a Nicolás Larcamón por su gran trabajo en el torneo.
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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