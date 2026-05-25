Juan Brunetta podría ser el primer fichaje de Cruz Azul luego de ser campeón de la Liga MX

Juan Brunetta es una de las figuras de Tigres, equipo con el que ha marcado 20 goles y dio 11 asistencias en 50 partidos.

Cruz Azul se consagró campeón de la Liga MX luego de vencer este domingo a Pumas por 2-1. La Máquina comenzó perdiendo el encuentro, pero logró remontarlo gracias al autogol de Rubén Duarte y a la anotación sobre el final de Carlos Rotondi.

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El conjunto cementero consiguió la tan ansiada décima estrella. Ahora el plantel se irá a descansar, pero la directiva ya trabaja para hacer nuevas incorporaciones. En este sentido, César Luis Merlo reveló que Juan Brunetta es un nombre que interesa en Cruz Azul.

Unas horas antes de la revancha frente a Pumas, el periodista argentino contó que Juan Brunetta fue ofrecido a Cruz Azul y que en La Noria es un futbolista que interesa, aunque aún no hubo ningún avance ya que el club no se contactó ni con el jugador ni con Tigres.

Cruz Azul sobre todo no dio ningún paso hacia adelante porque estaba enfocado en la final y es posible que en los próximos días sí lo haga. El reportero mencionó que Tigres estaría dispuesto a vender a Juan Brunetta, pero solo si llega una oferta acorde.

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Cruz Azul se coronó en el Clausura 2026 (Getty Images)

Tigres pagó alrededor de 15 millones de dólares a Santos Laguna por el argentino en enero de 2024, por lo tanto Cruz Azul tendría que mínimo ofertar 10 millones de dólares como para que el conjunto auriazul esté dispuesto a desprenderse del futbolista.

La temporada de Juan Brunetta

Juan Brunetta ha sido una de las figuras de Tigres en las últimas temporadas; el argentino puede ganar el próximo sábado la Concachampions y por ahora convirtió 20 goles y dio 11 asistencias en 50 encuentros disputados con los Felinos en la campaña.

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En síntesis