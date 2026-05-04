Joel Huiqui ve a Cruz Azul en la Gran Final del Clausura 2026

Este domingo se llevó a cabo el día de la Santa Cruz, donde la directiva, cuerpo técnico y jugadores de Cruz Azul realizaron el evento representativo. Pero fue Joel Huiqui, quien tomó los micrófonos para hablar de lo que se viene para el equipo en los próximos partidos, deseando que lleguen a la Final y pelear por el Clausura 2026.

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El entrenador de La Máquina, tiene hasta el momento los números a su favor ante Atlas y tendrán que disputar la vuelta de los Cuartos de Final en el Estadio Azteca, por lo que el interino del equipo está muy confiado en que llegarán a la Final y fue así que aprovechó para pedir apoyo a la afición para qu estén presentes cuando lo hagan.

“Me emociona escucharlos, dos cosas: la parte deportiva queremos felicitarlos por el día y segundo, estamos orgullosos de que ustedes nos representen a nosotros en todo el país, muchísimas felicidades por eso. Una cosa más, así como estamos, esperemos que en la final vayan todos. Tenemos al mejor plantel, la mejor afición y el mejor cemento”. Joel Huiqui

El estratega ha venido muy bien en el conjunto celeste, ya que los futbolistas se ven más comprometidos, la afición confía plenamente en su trabajo y sobre todo, el estratega tiene una empatía con el público que hace que la ilusión permanezca, por lo que ese discurso que dio en el Día del Albañil pone a pensar que pueden pelear por el título.

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El próximo fin de semana tendrán que enfrentarse ante un Atlas que estuvo a punto de sacarles el partido de ida, por lo que habría que hacer algunas modificaciones para evitar caer en esas inconsistencias y llegar a las Semifinales del torneo, dando un paso más hacia el objetivo que se trazó Huiqui ante toda esa gente.

En síntesis