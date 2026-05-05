En Estados Unidos representó todo un desconcierto para la fanaticada futbolera la repentina decisión de Javier Mascherano de salir de Inter Miami. El argentino, que consquistó la liga la temporada pasada, no había tenido el mejor arranque de año pero contaba con todo el apoyo del club para seguir. Por ello, el anunció de la institución en su momento significó un asombro grande.

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Desde su partida del equipo de la MLS, el director técnico que hizo historia en las ‘Garzas’ no había vuelto a expresarse ni mostrarse públicamente sobre aquel confuso acontecimiento. Sin embargo, ahora Javier Mascherano ha reaparecido y lo hizo ni más ni menos que en México, en una situación inesperada y que lo tendrá de protagonista de un evento de interés general.

Tal como ha sido oficial a través de las cuentas oficiales, el entrenador será parte del ‘Fan Fest’ de El Clásico de España que se desarrollará en Ciudad de México este próximo fin de semana. El albiceleste tiene un pasado importante como futbolista en el FC Barcelona, y aceptó la invitación para participar de la celebración junto a los fanáticos mexicanos en el predio.

Mascherano, de dirigir a Messi al Fan Fest en México [Foto: Getty]

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Este ‘Fan Fest’ constará de una festividad donde habrá pantallas gigantes para ver Barcelona-Real Madrid, actividades temáticas y distintas amenities. En esta nueva edición del enfrentamiento entre ‘Culés’ y ‘Merengues’, los blaugranas podrían “darles la vuelta en la cara” a sus archirrivales. Eso le dará un condimento adicional al partido y por lo tanto, al evento, con la presencia de un ex capitán del Barca como Javier Mascherano.

El evento público, que tendrá a los aficionados en el centro de la escena, se llevará a cabo este domingo 10 de mayo, desde las 10.30 hora CDMX, en el Velódromo Olímpico Agustín Melgar. En ese horario se abrirán las puertas, y luego los fans podrán disfrutar de las instalaciones hasta las 13.00 horas, cuando comience formalmente el derby entre Barcelona y Real Madrid.

A lo largo de la jornada, Javier Mascherano interactuará y compartirá un rato con los simpatizantes presentes, que podrán platicar con él en persona, preguntarle cosas y sacarse fotos. Ya sin trabajo tras dejar Inter Miami, el argentino aceptó la propuesta que le llegó desde la delegación de LaLiga en México. Precisamente, el Fan Fest tiene ese fin de acercar el futbol español al país latinoamericano.

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Este montaje no es algo ‘exclusivo’, puede acercarse cualquier persona interesada en la Liga Española. Para participar del Fan Fest, el único requisito es completar un pre-registo en “miliga.laliga.com”. Allí, habrá un formulario para llenar los datos de cada asistente, donde el usurio recibirá un código QR que utilizará para ingresar al predio. Un evento gratuito y para todos con un invitado de lujo como el ex DT de Lionel Messi.