El conjunto de Atlas tendrá que recibir este sábado a Cruz Azul en el Estadio Jalisco para disputar el duelo de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 en la Liga MX. Sin embargo, el conjunto celeste no podrá contar con Gabriel Fernández para este enfrentamiento y se duda que también pueda estar en la vuelta.

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Y es que hay que mencionar que después de la lesión que sufrió Nicolás Ibáñez, la opción que quedó en el equipo cementero, fue precisamente el “Toro”. Pero ahora Joel Huiqui se quedó sin su segunda opción en la delantera y ante unequipo como los rojiblancos que en varias ocasiones se les ha complicado, es un tanto riesgosa su ausencia.

¿Por qué no juega el “Toro” Fernández?

De acuerdo con la información que se ha mencionado, el futbolista se pierde el partido de hoy debido a una distensión muscular. Ante la situación médica del uruguayo es muy probable que también se pueda perder la vuelta, por lo que ahora se estaría complicando el tema de la ofensiva para un par de juegos donde se buscan goles.

Es por esta razón que las opciones que tendría el estratega para poder reemplazar al charrúa en este esquema es la posibilidad de que juegue en el ataque con Christian Ebere y con Mateo Levy. Es así como buscaría enfrentar este duelo de mucha competencia, en busca de que sean suficientes para poder salir a buscar las anotaciones.

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Hay que mencionar que ambos lo han hecho bien, pero Fernández ha podido ingresar en algunos duelos y mostrar la diferencia con goles o asistencias, por lo que en este partido sí se pierde mucho con esta ausencia que podría terminar por afectar, ahora será interesante ver de qué manera acomoda sus piezas Huiqui para este juego.

En síntesis