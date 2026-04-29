Cruz Azul suma sus primeros refuerzos para el Apertura 2026

El conjunto de Cruz Azul fue de los clasificados a la Liguilla del Clausura 2026, por lo que ahora tendrá que medirse ante Atlas en los Cuartos de Final del torneo para seguir avanzando en la búsqueda por el campeonato. El equipo quedó fuera de la Concacaf Champions Cup y tendrá que replantearse la plantilla en caso de que en la Liga MX no clasifiquen.

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Hay que mencionar que se llevaron el premio de un millón de dólares, por lo que esperarían que se trabaje en los refuerzos del próximo torneo en caso de que fracasen. Justo antes de jugar Liguilla, decidieron decirle adiós a su primer elemento, Nicolás Larcamón, por lo que ahora Joel Huiqui lleva las riendas del club.

En caso de que continúe será él quien comience a darle forma a la plantilla, por el momento, ya tendrían a dos refuerzos para el Apertura 2026 y es que hay que mencionar que 11 equipos ya quedaron fuera de la competencia y rompieron filas, puesto que ahora ya analizan sus situaciones respecto a sus escuadras y ahí es donde entre La Máquina.

Los 2 “refuerzos” de Cruz Azul

De acuerdo con la información de Adrián Esparza Oteo, Mazatlán y Atlético de San Luis ya se despidieron del torneo, en el caso de los Cañoneros hasta de la competencia, por lo que hay algunos jugadores que ya no entrarán en planes, como es el caso de Mauro Zaleta, jugador celeste que estaba en calidad de préstamo y que tendrá que regresar a La Noria.

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En el caso de los potosinos, decidieron no continuar con Javier Suárez, quien también estaba a préstamo. Ahora Cruz Azul ya tendría 2 “refuerzos”; en el caso de Zaleta que puede jugar como central o contención y con el venezolano tendrían a un lateral derecho disponible, aunque no se sabe si se mantendrán o les buscarán acomodo.

En síntesis