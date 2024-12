¿Dónde jugará América la Final del Ida del Apertura 2024 de la Liga MX frente a Rayados?

América dio el gran golpe de la Liguilla y dejó fuera de competencia a Cruz Azul a domicilio. Ahora, el equipo de André Jardine participará de la serie definitoria del Apertura 2024 frente a Rayados. Sin embargo, en vistas al juego de ida, hay una incógnita que surge: dónde se jugará.

Resulta que, al no contar con el Estadio Azteca a disposición, las Águilas han hecho de local en el Estadio Ciudad de los Deportes. No obstante, hay un inconveniente. Ya hay un evento programado para el día de la final de ida en la Plaza de Toros. Por ende, la nueva casa azulcrema no podrá utilizarse.

¿En qué estadio jugará América la final del Apertura 2024?

Por el momento no hay confirmación con respecto a la sede de la final de ida, aunque sí hay algunas opciones. La primera que surgió es que América haga de local en el Estadio Cuauhtémoc, algo que ya ha sucedido en el Apertura 2024. Sin embargo, esta alternativa no es la única.

Resulta que la directiva azulcrema también baraja otras opciones, siendo ellas Toluca, Pachuca y Querétaro. Por tal motivo, no es una certeza que las Águilas hagan de local en casa de Puebla, sino que el Estadio Nemesio Diez, el Estadio Hidalgo y el Estadio Corregidora también suenan.

¿Dónde se jugará la final de vuelta del Apertura 2024?

A diferencia de lo que sucede con el juego de ida, en este caso sí hay certeza. Al ser Rayados el otro finalista, el juego definitorio del Apertura 2024 de la Liga MX se disputará en el Gigante de Acero de Monterrey.

