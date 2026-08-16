Por qué no juega Agustín Palavecino el Xolos vs Cruz Azul

Este domingo se juega el Xolos vs Cruz Azul para el cierre del día en la Jornada 4. Sin embargo, más allá de las bajas que ya tenía Joel Huiqui, el día de hoy cuando se reveló la alineación, se mostró que Agustín Palavecino también era otra de las ausencias, pero que no se registraban como el caso de Willer Ditta, Rodolfo Rotondi y Gonzalo Piovi.

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Agustín Palavecino baja para el Xolos vs Cruz Azul

A unos minutos de que inicie el partido, el periodista de TUDN, Adrián Esparza Oteo, aclaró esta duda y es que el futbolista celeste se quedará fuera de este partido porque sufrió un golpe en el duelo anterior en la Leagues Cup, por lo que el cuerpo técnico no estaría dispuesto a arriesgarlo en este duelo y decidieron mantenerlo al margen.

Cabe mencionar que el Estadio Caliente es una de las canchas de las que los futbolistas más se quejan por el pasto sintético y la posibilidad de lesiones. Si a eso le sumamos que ya trae una carga física por los vuelos y los partidos que disputaron en Estados Unidos, Palavecino sí tenía un riesgo latente en este partido.

En síntesis

Agustín Palavecino causó baja en el partido de Xolos vs Cruz Azul .

causó baja en el partido de . El futbolista sufrió un golpe en la Leagues Cup y no fue convocado.

y no fue convocado. Su ausencia se une a las de Ditta, Rotondi y Piovi por lesión.