En el marco de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, Puebla y Cruz Azul se miden este viernes 31 de octubre desde las 21:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. Con realidades muy dispares, ambos equipos van por la victoria para acercarse a sus respectivos objetivos.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Fue una sanción? Nicolás Larcamón aclaró la situación de las ausencias de Kevin Mier y Willer Ditta

Para este encuentro, el director técnico Nicolás Larcamón no contará con un jugador que es clave. El defensa Gonzalo Piovi no estará disponible y ni siquiera irá al banquillo. La razón es que el futbolista aún no se recupera al 100% de su lesión y se decidió preservarlo.

¿Quién será el reemplazo de Gonzalo Piovi en Puebla vs. Cruz Azul?

Con esta noticia, el defensa Jesús Orozco Chiquete se sumará al conjunto inicial e intentará demostrarle al técnico que pueden ser una opción. De esa manera, es su chance para sumar minutos y consideración de cara a lo que viene.

ver también ¡Una última petición! La condición que le puso Cruz Azul a Inter Miami para vender a Gonzalo Piovi

¿Cuál será la alineación de Cruz Azul vs. Puebla sin Gonzalo Piovi?

Sin Gonzalo Piovi el conjunto celeste formaría de la siguiente manera en su encuentro contra la Franja: Mier; Morales, Ditta, Lira, Orozco, Rotondi; Rodríguez, Márquez, Romero, Paradela; y Fernández.

Publicidad

Publicidad

En síntesis