Es tendencia:
logotipo del encabezado
Apertura 2025

¿Por qué no juega Gonzalo Piovi en Puebla vs. Cruz Azul por la Jornada 16 del Apertura 2025?

El defensa argentino no será parte del duelo de la Máquina Cementera ante la Franja por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Gonzalo Piovi no será parte del duelo de Cruz Azul ante Puebla por el Apertura 2025
© Getty ImagesGonzalo Piovi no será parte del duelo de Cruz Azul ante Puebla por el Apertura 2025

En el marco de la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, Puebla Cruz Azul se miden este viernes 31 de octubre desde las 21:05 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. Con realidades muy dispares, ambos equipos van por la victoria para acercarse a sus respectivos objetivos.

Publicidad
¿Fue una sanción? Nicolás Larcamón aclaró la situación de las ausencias de Kevin Mier y Willer Ditta

ver también

¿Fue una sanción? Nicolás Larcamón aclaró la situación de las ausencias de Kevin Mier y Willer Ditta

Para este encuentro, el director técnico Nicolás Larcamón no contará con un jugador que es clave. El defensa Gonzalo Piovi no estará disponible y ni siquiera irá al banquillo. La razón es que el futbolista aún no se recupera al 100% de su lesión y se decidió preservarlo.

¿Quién será el reemplazo de Gonzalo Piovi en Puebla vs. Cruz Azul? 

Con esta noticia, el defensa Jesús Orozco Chiquete se sumará al conjunto inicial e intentará demostrarle al técnico que pueden ser una opción. De esa manera, es su chance para sumar minutos y consideración de cara a lo que viene. 

¡Una última petición! La condición que le puso Cruz Azul a Inter Miami para vender a Gonzalo Piovi

ver también

¡Una última petición! La condición que le puso Cruz Azul a Inter Miami para vender a Gonzalo Piovi

¿Cuál será la alineación de Cruz Azul vs. Puebla sin Gonzalo Piovi? 

Sin Gonzalo Piovi el conjunto celeste formaría de la siguiente manera en su encuentro contra la Franja: Mier; Morales, Ditta, Lira, Orozco, Rotondi; Rodríguez, Márquez, Romero, Paradela; y Fernández.

Publicidad

En síntesis 

  • Gonzalo Piovi no juega en Puebla vs. Cruz Azul por una lesión no recuperada al 100%.
  • El partido se celebra el viernes 31 de octubre por la Jornada 16 del Apertura 2025.
  • Jesús Orozco Chiquete reemplazará a Piovi en la alineación titular de Cruz Azul.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Cruz Azul confirma importante retorno a horas de recibir a Toluca: "Va a estar"
Liga MX

Cruz Azul confirma importante retorno a horas de recibir a Toluca: "Va a estar"

La condición que le puso Cruz Azul a Inter Miami para vender a Gonzalo Piovi
Liga MX

La condición que le puso Cruz Azul a Inter Miami para vender a Gonzalo Piovi

Se conoció quién convenció a Gonzalo Piovi de dejar Cruz Azul para ir a Inter Miami
Liga MX

Se conoció quién convenció a Gonzalo Piovi de dejar Cruz Azul para ir a Inter Miami

¿Por qué no juega Rodolfo Rotondi en Puebla vs. Cruz Azul por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juega Rodolfo Rotondi en Puebla vs. Cruz Azul por el Apertura 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo