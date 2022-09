Han pasado ya 20 años desde que Raúl el Potro Gutiérrez le puso fin a su carrera como futbolista en la que militó como defensa, casi siempre como lateral derecho, de Atlante, América y León en primera división, además de que fue jugador de la selección mexicana con la que participó en la Copa del Mundo Estados Unidos 1994.

Ya retirado como futbolista,Raúl el Potro Gutiérrez abrazó la carrera de director técnico en equipos de Primera A como Tigres Mochis y Correcaminos, y del Ascenso MX con Atlante y Potros UAEM; también estuvo en categorías inferiores de la selección mexicana (con la sub 17 fue campeón del mundo en 2011 y también de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014 con la sub 22 a la que llevó a ganar medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 2015, y con la sub 23 llegó a los Juegos Olímpicos en 2016).

Raúl el Potro Gutiérrez también salió al futbol de Honduras para dirigir al Real España. Su recorrido fue muy largo para poder llegar a dirigir en la Liga MX. Su primera oportunidad se ha dado en este torneo Apertura 2022 como director técnico interino de Cruz Azul tras la destitución del entrenador uruguayo Diego Aguirre.

A los 55 años de edad, Raúl el Potro Gutiérrez se estrenó como director técnico de Cruz Azul tras recibir a un equipo moralmente abatido por la derrota histórica de 7-0 ante el América, y en su primer partido consiguió la victoria ante el Querétaro. “El estatus de la primera división marca una diferencia y en ese sentido, hay que tomarlo esa manera. El destino nos pone en este lugar y nos sentimos preparados, este reto esperemos que sea el inicio en esta división y que la gente y, sobre todo los jugadores, se sientan contentos y convencidos del trabajo que estamos proponiendo".

Recuperar la confianza de Cruz Azul

En este sentido, Raúl el Potro Gutiérrez sabe que están bajo la mirada evaluadora de sus futbolistas. "Hoy ellos se dan cuenta de nuestra propuesta, ellos por supuesto también te están midiendo, qué dices y cómo lo dices, si tiene sentido lo que dices y en esta partes estamos también conectando con ellos, así que estamos contentos con cómo nos han recibido y estamos con las pilas puestas para darles la confianza que no tenían como equipo", comento el entrenador para Récord.