Eliminatorias UEFA

¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de España vs. Georgia por las Eliminatorias UEFA

España y Georgia se enfrentan este sábado en un duelo clave para la clasificación al mundial. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

© Getty ImagesEspaña y Georgia se enfrentan por el Mundial Sub-20

Este sábado 11 de octubre continúa la Fecha FIFA y hoy hay numerosos partidos por las Eliminatorias UEFA. Uno de estos tiene como protagonistas a España y a Georgia, selecciones que se enfrentan a partir de las 12:45hs (CDMX) en el Estadio Manuel Martínez Valero en Elche.

Luis de la Fuente tiene varias bajas para esta Fecha FIFA. La principal ausencia es la de Lamine Yamal, la gran figura, pero luego futbolistas como Gavi, Fermín López, Fabián Ruiz y en las últimas horas Dani Olmo fue desafectado por una lesión.

Es evidente que España es la favorita a terminar como líder del Grupo E de las Eliminatorias UEFA. Por su parte, Georgia pelea con Turquía y Bulgaria por el segundo puesto y el equipo dirigido por Willy Sagnol viene de ganarle por 3-0 precisamente a Bulgaria.

La probable alineación de España

  • Unai Simón
  • Pedro Porro
  • Robin Le Normand
  • Aymeric Laporte
  • Marc Cucurella
  • Martin Zubimendi
  • Mikel Merino
  • Pedri
  • Ferrán Torres
  • Jeremy Pino
  • Mikel Oyarzabal
La probable alineación de Georgia

  • Mamardashvili
  • Kakabadze
  • Kashia
  • Goglichidze
  • Azarovi
  • Gagnidze
  • Mekvabischvili
  • Kochorashvili
  • Kvaratskhelia
  • Mikautadze
  • Zivzivadze
patricio hechem
Patricio Hechem
