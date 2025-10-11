¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de España vs. Georgia por las Eliminatorias UEFA

Este sábado 11 de octubre continúa la Fecha FIFA y hoy hay numerosos partidos por las Eliminatorias UEFA. Uno de estos tiene como protagonistas a España y a Georgia, selecciones que se enfrentan a partir de las 12:45hs (CDMX) en el Estadio Manuel Martínez Valero en Elche.

Luis de la Fuente tiene varias bajas para esta Fecha FIFA. La principal ausencia es la de Lamine Yamal, la gran figura, pero luego futbolistas como Gavi, Fermín López, Fabián Ruiz y en las últimas horas Dani Olmo fue desafectado por una lesión.

Es evidente que España es la favorita a terminar como líder del Grupo E de las Eliminatorias UEFA. Por su parte, Georgia pelea con Turquía y Bulgaria por el segundo puesto y el equipo dirigido por Willy Sagnol viene de ganarle por 3-0 precisamente a Bulgaria.

La probable alineación de España

Unai Simón

Pedro Porro

Robin Le Normand

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Martin Zubimendi

Mikel Merino

Pedri

Ferrán Torres

Jeremy Pino

Mikel Oyarzabal

La probable alineación de Georgia