Portugal hizo los deberes y está goleando a Armenia en la última jornada del Grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Tras un tropiezo ante Irlanda el pasado jueves, partido en el que también expulsaron a Cristiano Ronaldo, los comandados por Roberto Martínez llegaron a este domingo con la obligación de ganar.

Publicidad

Publicidad

No obstante, a pesar de la ausencia de CR7 por sanción, el seleccionado portugués vapuleó a Armenia y se marchó al descanso con una ventaja de 5-1. De esta manera, se está asegurando el primer puesto del grupo para clasificar de manera directa a la próxima Copa del Mundo. Salvo una catástrofe, Cristiano Ronaldo estará en el próximo Mundial.

Por otro lado, Hungría vence por 2-1 a Irlanda en el Puskás Aréna de Budapest con tantos de Dániel Lukács y Barnabás Varga (Troy Parrott descontó de penal). Así, los húngaros estarían clasificando al repechaje como segundos de grupo, dos puntos por debajo de Portugal.

Cristiano Ronaldo jugará el Mundial 2026 (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

La tabla de posiciones del Grupo F de las Eliminatorias UEFA