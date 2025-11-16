Es tendencia:
Eliminatorias UEFA

La tabla de posiciones del Grupo F de las Eliminatorias UEFA tras la goleada de Portugal sin Cristiano Ronaldo

El combinado luso se llevó por delante a Armenia en condición de local. CR7 no pudo jugar por sanción.

Por Leandro Barraza

Vitinha y Joao Neves celebran el triunfo de Portugal
© GETTY IMAGESVitinha y Joao Neves celebran el triunfo de Portugal

Portugal hizo los deberes y está goleando a Armenia en la última jornada del Grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Tras un tropiezo ante Irlanda el pasado jueves, partido en el que también expulsaron a Cristiano Ronaldo, los comandados por Roberto Martínez llegaron a este domingo con la obligación de ganar.

No obstante, a pesar de la ausencia de CR7 por sanción, el seleccionado portugués vapuleó a Armenia y se marchó al descanso con una ventaja de 5-1. De esta manera, se está asegurando el primer puesto del grupo para clasificar de manera directa a la próxima Copa del Mundo. Salvo una catástrofe, Cristiano Ronaldo estará en el próximo Mundial.

Por otro lado, Hungría vence por 2-1 a Irlanda en el Puskás Aréna de Budapest con tantos de Dániel Lukács y Barnabás Varga (Troy Parrott descontó de penal). Así, los húngaros estarían clasificando al repechaje como segundos de grupo, dos puntos por debajo de Portugal.

Cristiano Ronaldo jugará el Mundial 2026 (GETTY IMAGES)

La tabla de posiciones del Grupo F de las Eliminatorias UEFA

leandro barraza
Leandro Barraza
