Cristiano Ronaldo fue el centro de los flashes este jueves en el Viejo Continente, pero particularmente no por los goles, como nos tiene acostumbrados: el ‘Bicho’ fue expulsado en su partido por las Eliminatorias Europeas rumbo a la Copa del Mundo, en una situación poco común para el delantero. Una revisión de la tecnología expuso a CR7, que no ocultó su bronca.

Publicidad

Publicidad

Llegando al cuarto de hora del segundo tiempo del juego entre Irlanda y Portugal celebrado esta tarde en Dublín, el futbolista del Al-Nassr lanzó un codazo sin disputa de balón. En el momento, el juez advirtió de reojo la acción y por ello había amonestado al atacante luso, pero luego del llamado del VAR, repasó la jugada y terminó cambiando la tarjeta amarilla por roja.

Durante el juego, el Aviva Stadium y toda la parcialidad local había hostigado al portugués, para intentar sacarlo mentalmente de partido considerando que se trataba de la máxima estrella del equipo rival. Y vaya que lo consiguieron, al punto que, sumado al fastidio por la derrota parcial de su selección, Cristiano Ronaldo terminó marchándose expulsado del terreno de juego.

ver también ¡Se destapó! El dardito de Lionel Messi a Cristiano Ronaldo que paraliza al mundo del futbol

Luego de advertir la decisión del juez del encuentro, los fanáticos de Irlanda abuchearon y entonaron cánticos contra CR7 a modo de burla por su ‘infantil’ expulsión que lo dejó fuera del partido en forma tan tempranera. La afición logró su cometido y el capitán de la Selección de Portugal no fue ajeno a ese comportamiento que tuvieron las gradas contra él.

Publicidad

Publicidad

Al instante, Cristiano Ronaldo reaccionó a la actitud de los espectadores, y lo devolvió con gestos irónicos, con palmas y pulgar arriba para responder al acoso del público rival. El astro portugués no podía comprender la decisión arbitral y se fue muy a disgusto directo a los vestidores, enajenado por todo el contexto en el que dejó la cancha en plena caída de su equipo.

Tweet placeholder

¿Cuántas veces fue expulsado Cristiano Ronaldo en su carrera?

Con la tarjeta roja recibida esta tarde en el encuentro de Eliminatorias UEFA entre Irlanda y Portugal, Cristiano Ronaldo llegó a las 13 expulsiones totales en toda su trayectoria como profesional. El legendario delantero nunca fue un jugador violento ni agresivo dentro del campo, y es poco habitual verlo envuelto en este tipo de acciones. Sin embargo, el resultado adverso, el clima hostil del estadio y un empujón de su rival decantaron en esa reacción negativa del ‘Bicho’, que no podrá jugar el siguiente partido.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Cristiano Ronaldo es el jugador mejor pago del mundo, qué lugar ocupa Lionel Messi en el ránking

En síntesis: