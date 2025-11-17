En el marco de la Jornada 6 del Grupo A de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026, Alemania y Eslovaquia se miden este lunes 17 de noviembre desde las 13:45 horas (Ciudad de México) en el Red Bull Arena de la ciudad de Leipzig. Quien gane irá directo al torneo y el perdedor al Repechaje. El empate favorece al local.
El equipo a cargo de Julian Nagelsmann viene de cosechar una buena victoria de visitante ante Luxemburgo por 2-0, que lo coloca como líder provisorio de la zona con 12 unidades. Gracias a la diferencia de gol, un empate lo metería directamente en el certamen internacional.
Del lado del equipo dirigido por Francesco Calzona, arriban luego de obtener un valioso triunfo en casa ante Irlanda del Norte por 1-0 que lo deja con los mismos puntos que los germanos. Los Halcones van por el golpe de mandar al local a la Repesca de UEFA.
La posible alineación de Alemania vs. Eslovaquia
- Oliver Baumann
- Bote Baku
- Waldemar Anton
- Jonathan Tah
- David Raum
- Aleksandar Pavlovic
- Leon Goretzka
- Leroy Sané
- Florian Wirtz
- Serge Gnabry
- Nick Woltemade
- DT: Julian Nagelsmann
La posible alineación de Eslovaquia vs. Alemania
- Martin Dúbravka
- Norbert Gyömbér
- Milan Škriniar
- Adam Obert
- David Hancko
- Matus Bero
- Stanislav Lobotka
- Tomas Rigo
- David Duris
- David Strelec
- Lukas Haraslin
- DT: Francesco Calzona
