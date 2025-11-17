Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias UEFA

Las probables alineaciones de Alemania vs. Eslovaquia por las Eliminatorias UEFA

Los Teutones y los Halcones se enfrentan por una nueva jornada de las Eliminatorias rumbo al certamen internacional.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Alemania y Eslovaquia se enfrentan por una nueva jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
© Getty ImagesAlemania y Eslovaquia se enfrentan por una nueva jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

En el marco de la Jornada 6 del Grupo A de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo 2026, Alemania y Eslovaquia se miden este lunes 17 de noviembre desde las 13:45 horas (Ciudad de México) en el Red Bull Arena de la ciudad de Leipzig. Quien gane irá directo al torneo y el perdedor al Repechaje. El empate favorece al local.

Publicidad

El equipo a cargo de Julian Nagelsmann viene de cosechar una buena victoria de visitante ante Luxemburgo por 2-0, que lo coloca como líder provisorio de la zona con 12 unidades. Gracias a la diferencia de gol, un empate lo metería directamente en el certamen internacional.

Del lado del equipo dirigido por Francesco Calzona, arriban luego de obtener un valioso triunfo en casa ante Irlanda del Norte por 1-0 que lo deja con los mismos puntos que los germanos. Los Halcones van por el golpe de mandar al local a la Repesca de UEFA.

La posible alineación de Alemania vs. Eslovaquia

  • Oliver Baumann
  • Bote Baku
  • Waldemar Anton
  • Jonathan Tah
  • David Raum
  • Aleksandar Pavlovic
  • Leon Goretzka
  • Leroy Sané
  • Florian Wirtz
  • Serge Gnabry
  • Nick Woltemade
  • DT: Julian Nagelsmann
Publicidad

La posible alineación de Eslovaquia vs. Alemania

  • Martin Dúbravka
  • Norbert Gyömbér
  • Milan Škriniar
  • Adam Obert
  • David Hancko
  • Matus Bero
  • Stanislav Lobotka
  • Tomas Rigo
  • David Duris
  • David Strelec
  • Lukas Haraslin
  • DT: Francesco Calzona
Qué partidos se juegan HOY lunes 17 de noviembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

ver también

Qué partidos se juegan HOY lunes 17 de noviembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A de las Eliminatorias UEFA tras la victoria de Alemania
Eliminatorias UEFA

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A de las Eliminatorias UEFA tras la victoria de Alemania

Thomas Tüchel dio a sus tres candidatos para ganar la Copa del Mundo 2026
Mundial 2026

Thomas Tüchel dio a sus tres candidatos para ganar la Copa del Mundo 2026

¿Por qué no juegan Jamal Musiala y Manuel Neuer en Eslovaquia vs. Alemania?
UEFA

¿Por qué no juegan Jamal Musiala y Manuel Neuer en Eslovaquia vs. Alemania?

¿Cómo quedó el Repechaje a la Copa del Mundo 2026 tras la clasificación de RD Congo?
Mundial 2026

¿Cómo quedó el Repechaje a la Copa del Mundo 2026 tras la clasificación de RD Congo?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo