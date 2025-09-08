Israel e Italia se enfrentan este lunes 8 de septiembre por las Eliminatorias UEFA. El partido comienza a las 12:45hs (CDMX) y es un duelo clave para ambas selecciones en su búsqueda de clasificar al Mundial 2026, especialmente para la azzurra.

Israel viene de golear por 4-0 a Moldavia el viernes pasado, mientras que Italia le ganó por 5-0 a Estonia también ese mismo día. El partido es clave porque la tabla marca que el equipo de Ran Ben Shimon está segundo y el conjunto dirigido por Gennaro Gattuso se ubica tercero.

¿Por qué el partido no se juega en Tel Aviv?

Además del aspecto deportivo, este partido tiene un condicionante fuera de lo futbolístico que llevó a que el juego se dispute fuera de Israel. Debido a la guerra entre este país y Palestina y lo que sucede principalmente en la Franja de Gaza, el encuentro no se disputa en Tel Aviv, ciudad en la que esta selección suele jugar como local.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, el partido entre Israel e Italia por las Eliminatorias UEFA se lleva a cabo en Debrecen, Hungría, más precisamente en el Estadio Nagyerdei. Este recinto tiene capacidad para 20340 espectadores y es el tercero más grande del país europeo.

Esta no es la primera vez que Israel hace de “local” en el Estadio Nagyerdei, de hecho la selección ya jugó por las Eliminatorias UEFA allí frente a Estonia, Noruega y Eslovaquia.

Otro caso similar es el que ocurrió el viernes pasado en el partido entre Ucrania y Francia, el cual se disputó en Polonia en el Estadio Miejski. El encuentro no se llevó a cabo en Ucrania por la guerra de dicho país con Rusia.

Publicidad

Publicidad

La tabla de posiciones del Grupo I de las Eliminatorias UEFA