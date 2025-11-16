¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Armenia por las Eliminatorias UEFA?

Portugal viene de sufrir un golpe fuerte en la semana después de perder 2-0 en su visita a Armenia por la anteúltima jornada de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. Ese resultado les impidió asegurar su clasificación y ahora todo depende de lo que hagan esta mañana ante el mismo rival, en un partido que puede marcar su destino inmediato.

Desde las 8:00 hs de la CDMX, Portugal vuelve a enfrentarse a Armenia sabiendo que depende de sí mismo para meterse al Mundial. Con una victoria, los lusos tendrán su boleto asegurado sin mirar a nadie más. Sin embargo, no será un encuentro sencillo porque llegan con una baja que pesa muchísimo dentro del plantel.

La mala noticia es que Cristiano Ronaldo no podrá estar. El capitán viene de ser expulsado en el último encuentro ante Armenia y, por esa razón, queda automáticamente fuera de este duelo. No podrá ayudar a su selección en la búsqueda de la clasificación, algo que claramente complica las cosas porque es su máxima figura.

Portugal debe buscar clasificar sin CR7

La expulsión llegó en un momento muy inoportuno para Portugal, ya que ahora Roberto Martínez deberá acomodar el ataque sin su principal referencia. Cristiano fue clave durante todo el proceso clasificatorio y su ausencia siempre se siente, especialmente en partidos decisivos como este.

A pesar de que dependen de sí mismos, Portugal todavía podría terminar jugando repechaje. En caso de perder ante Armenia y si Hungría le gana a Irlanda, los lusos podrían caer a esa zona, aunque también influye la diferencia de gol, que hoy está a favor de Portugal por apenas tres tantos.

Con este panorama, Portugal sabe que tiene que salir a sumar sí o sí para no complicarse más. La clasificación sigue en sus manos y, aunque la ausencia de Cristiano Ronaldo es un problema grande, deben encontrar la manera de responder en un partido que puede definir todo.

