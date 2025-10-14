¿Por qué no juega Lamine Yamal en España vs. Bulgaria por las Eliminatorias UEFA?

Una de las selecciones más potentes en la actualidad como lo es España juega este martes frente a Bulgaria. El partido corresponde a la cuarta jornada de las Eliminatorias UEFA y La Roja busca una nueva victoria para seguir con puntaje ideal en el Grupo E.

España viene de ganarle por 2-0 a Georgia el sábado pasado y es gran favorita para llevarse los 3 puntos este martes frente a Bulgaria. Sin embargo, Luis de la Fuente no podrá contar con Lamine Yamal, su principal figura, para el segundo partido de esta Fecha FIFA.

Lamine Yamal había sido convocado inicialmente, pero el futbolista del Barcelona fue descartado antes de sumarse a la concentración por lesión. El joven de 18 años viene arrastrando una pubalgia desde el inicio de la temporada que no le permitió mucha continuidad en su club.

Después de varios partidos ausente, Lamine Yamal regresó para enfrentar al PSG en la Champions League antes de la Fecha FIFA. Sin embargo, el club luego anunció que el joven volvió a sentir molestias en su pubis y que estará unas tres semanas ausente y en rehabilitación.

De esta manera, el comienzo de temporada para Lamine Yamal no es el ideal. Barcelona y España quieren contar con su figura para lo que será la definición de la Champions League en 2026 y el Mundial con su país, por lo que el joven necesita recuperarse bien para dejar de lado estas molestias.

La alineación de España ante Bulgaria