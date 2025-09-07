¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Turquía vs. España por las Eliminatorias UEFA

En uno de los compromisos más atractivos del domingo, Turquía y España protagonizarán un encuentro para alquilar balcones cuando se midan este mediodía en Konya, por la jornada 2 del Grupo E de las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026. A continuación, descubre las alineaciones con las que comenzarán ambos conjuntos.
Turquía llega a este partido luego de un estreno positivo, donde venció por 3-2 a Georgia fuera de casa (doblete de Akturkoglu y un gol de Muldur); mientras que España también viene de un debut favorable y contundente, en el cual derrotó por 3-0 a Bulgaria en condición de visitante (tantos repartidos de Oyarzábal, Cucurella y Merino).
La probable alineación de Turquía ante España:
- Uğurcan Çakır.
- Eren Elmali.
- Abdülkerim Bardakci.
- Merih Demiral.
- Mert Muldur.
- Ismail Yüksek.
- Hakan Calhanoglu.
- Kenan Yildiz.
- Arda Guler.
- Yunus Akgun.
- Kerem Aktürkoğlu.
DT: Vincenzo Montella.
La probable alineación de España ante Turquía:
- Unai Simón.
- Pedro Porro.
- Pau Cubarsi.
- Dean Huijsen.
- Marc Cucurella.
- Mikel Merino.
- Martín Zubimendi.
- Pedri.
- Lamine Yamal.
- Nico Williams.
- Mikel Oyarzabal.
DT: Luis De la Fuente.
Lamine Yamal, una de las figuras del Turquía-España [Foto: Getty]
¿Cuándo y a qué hora juegan Turquía vs. España por las Eliminatorias UEFA?
El partido Turquía vs. España se llevará a cabo HOY domingo 7 de septiembre, con sede en el Konya Büyüksehir Belediyesi Stadyumu, a partir de las 12.45 horas del Centro de México, por el encuentro correspondiente a la jornada 2 del Grupo E de las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026.
¿Qué canal transmite Turquía vs. España por las Eliminatorias UEFA?
El partido Turquía vs. España se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, por medio de la pantalla de SKY Sports. Será la única señal que transmitirá el encuentro en el suelo nacional.