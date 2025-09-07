¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Turquía vs. España por las Eliminatorias UEFA

En uno de los compromisos más atractivos del domingo, Turquía y España protagonizarán un encuentro para alquilar balcones cuando se midan este mediodía en Konya, por la jornada 2 del Grupo E de las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026. A continuación, descubre las alineaciones con las que comenzarán ambos conjuntos.

Turquía llega a este partido luego de un estreno positivo, donde venció por 3-2 a Georgia fuera de casa (doblete de Akturkoglu y un gol de Muldur); mientras que España también viene de un debut favorable y contundente, en el cual derrotó por 3-0 a Bulgaria en condición de visitante (tantos repartidos de Oyarzábal, Cucurella y Merino).

La probable alineación de Turquía ante España:

Uğurcan Çakır .

. Eren Elmali .

. Abdülkerim Bardakci .

. Merih Demiral .

. Mert Muldur .

. Ismail Yüksek .

. Hakan Calhanoglu .

. Kenan Yildiz .

. Arda Guler .

. Yunus Akgun .

. Kerem Aktürkoğlu.

DT: Vincenzo Montella.

La probable alineación de España ante Turquía:

Unai Simón .

. Pedro Porro .

. Pau Cubarsi .

. Dean Huijsen .

. Marc Cucurella .

. Mikel Merino .

. Martín Zubimendi .

. Pedri .

. Lamine Yamal .

. Nico Williams .

. Mikel Oyarzabal.

DT: Luis De la Fuente.

Lamine Yamal, una de las figuras del Turquía-España [Foto: Getty]

¿Cuándo y a qué hora juegan Turquía vs. España por las Eliminatorias UEFA?

El partido Turquía vs. España se llevará a cabo HOY domingo 7 de septiembre, con sede en el Konya Büyüksehir Belediyesi Stadyumu, a partir de las 12.45 horas del Centro de México, por el encuentro correspondiente a la jornada 2 del Grupo E de las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026.

¿Qué canal transmite Turquía vs. España por las Eliminatorias UEFA?

El partido Turquía vs. España se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, por medio de la pantalla de SKY Sports. Será la única señal que transmitirá el encuentro en el suelo nacional.