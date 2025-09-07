Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias UEFA

¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Turquía vs. España por las Eliminatorias UEFA

Conoce cómo saldrán al campo de juego ambos equipos para un partidazo entre dos buenos seleccionados europeos.

Por Martín Zajic

Turquía vs. España, por las Eliminatorias UEFA.
© Getty ImagesTurquía vs. España, por las Eliminatorias UEFA.

En uno de los compromisos más atractivos del domingo, Turquía y España protagonizarán un encuentro para alquilar balcones cuando se midan este mediodía en Konya, por la jornada 2 del Grupo E de las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026. A continuación, descubre las alineaciones con las que comenzarán ambos conjuntos.

Turquía llega a este partido luego de un estreno positivo, donde venció por 3-2 a Georgia fuera de casa (doblete de Akturkoglu y un gol de Muldur); mientras que España también viene de un debut favorable y contundente, en el cual derrotó por 3-0 a Bulgaria en condición de visitante (tantos repartidos de Oyarzábal, Cucurella y Merino).

La probable alineación de Turquía ante España:

  • Uğurcan Çakır.
  • Eren Elmali.
  • Abdülkerim Bardakci.
  • Merih Demiral.
  • Mert Muldur.
  • Ismail Yüksek.
  • Hakan Calhanoglu.
  • Kenan Yildiz.
  • Arda Guler.
  • Yunus Akgun.
  • Kerem Aktürkoğlu.
Publicidad

DT: Vincenzo Montella.

La probable alineación de España ante Turquía:

  • Unai Simón.
  • Pedro Porro.
  • Pau Cubarsi.
  • Dean Huijsen.
  • Marc Cucurella.
  • Mikel Merino.
  • Martín Zubimendi.
  • Pedri.
  • Lamine Yamal.
  • Nico Williams.
  • Mikel Oyarzabal.

DT: Luis De la Fuente.

Lamine Yamal, una de las figuras del Turquía-España [Foto: Getty]

Lamine Yamal, una de las figuras del Turquía-España [Foto: Getty]

¿Cuándo y a qué hora juegan Turquía vs. España por las Eliminatorias UEFA?

El partido Turquía vs. España se llevará a cabo HOY domingo 7 de septiembre, con sede en el Konya Büyüksehir Belediyesi Stadyumu, a partir de las 12.45 horas del Centro de México, por el encuentro correspondiente a la jornada 2 del Grupo E de las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026.

Publicidad
Carlo Ancelotti, DT de Brasil, le respondió a Neymar Jr sobre su ausencia en la convocatoria: “Cuando yo hablo…”

ver también

Carlo Ancelotti, DT de Brasil, le respondió a Neymar Jr sobre su ausencia en la convocatoria: “Cuando yo hablo…”

¿Qué canal transmite Turquía vs. España por las Eliminatorias UEFA?

El partido Turquía vs. España se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, por medio de la pantalla de SKY Sports. Será la única señal que transmitirá el encuentro en el suelo nacional.

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
¿Por qué abuchearon a Lamine Yamal en Bulgaria vs. España por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?
Eliminatorias UEFA

¿Por qué abuchearon a Lamine Yamal en Bulgaria vs. España por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Bulgaria vs. España por las Eliminatorias UEFA
UEFA

¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Bulgaria vs. España por las Eliminatorias UEFA

Los cinco partidos de este jueves 4 de septiembre por la fecha FIFA que no te puedes perder
Futbol Internacional

Los cinco partidos de este jueves 4 de septiembre por la fecha FIFA que no te puedes perder

La insólita orden de Alpine en el GP de Italia que ni Colapinto entendió
FÓRMULA 1

La insólita orden de Alpine en el GP de Italia que ni Colapinto entendió

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo