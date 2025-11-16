Qué pasa si Portugal gana, pierde o empata ante Armenia por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026

Portugal cierra su participación en la fase de grupos de las Eliminatorias UEFA y en este partido se definirá si consigue la clasificación directa o si tendrá que ir al repechaje rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Los Lusos vienen de un muy mal partido en su visita a Armenia, donde cayeron 2-0 y desperdiciaron la oportunidad de asegurar su boleto.

Para colmo, Cristiano Ronaldo fue expulsado en ese encuentro y no estará disponible para el duelo de hoy, que comenzará a las 8:00 hs de la CDMX. Sin su máxima figura, Portugal deberá resolver su futuro en el grupo F dependiendo de lo que pase tanto en su partido como en el de sus rivales directos. A continuación, los escenarios posibles.

¿Qué pasa si Portugal gana ante Armenia?

Si Portugal aprovecha la localía y suma de a tres ante Armenia, sellará su clasificación directa al Mundial 2026 sin depender de ningún otro resultado del grupo F. La victoria es el único escenario que le garantiza tranquilidad total.

¿Qué pasa si Portugal empata ante Armenia?

El empate no le asegura la clasificación. Si Hungría logra golear por una diferencia de cuatro goles a Irlanda en el otro partido del grupo, podría dejar a los Lusos en zona de repechaje. Es un escenario poco probable, pero matemáticamente posible.

¿Qué pasa si Portugal pierde ante Armenia?

Si Portugal pierde, tendrá muchas posibilidades de caer al repechaje. Una victoria de Hungría o incluso una goleada de Irlanda sobre Hungría podrían mandar a los dirigidos por Roberto Martínez directamente a la repesca. La derrota es, sin duda, el peor panorama para los portugueses.