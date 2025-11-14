Es tendencia:
Italia vs. Noruega: cuándo y dónde juegan el partido de Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026

En esta nota, repasa todos los detalles para no perderte el mejor partido de la última fecha de las Eliminatorias Europeas.

Por Martín Zajic

Italia y Noruega se cruzan por Eliminatorias UEFA.

Italia y Noruega serán las selecciones protagonistas del enfrentamiento más prometedor de la última jornada de las Eliminatorias UEFA para la Copa del Mundo, cuando se midan cara a cara en el cierre del fin de semana futbolero. A continuación, entérate todo lo que hay que saber sobre duelo de titanes, con la presencia de muchas estrellas.

¿Cómo llegan Italia y Noruega al juego de Eliminatorias Europeas?

La ‘Azzurra’ alcanza esta instancia de la competencia ubicado en la 2° posición del Grupo I, con 18 unidades, tras cosechar seis victorias y una derrota, sin empates hasta el momento. En su último partido, derrotó por 2-0 a Moldavia como visitante, con goles de Mancini y Espósito.

Los ‘Vikingos’, mientras tanto, arriban a este compromiso colocados en el 1° puesto de la tabla del Grupo I, con 21 puntos, producto de siete triunfos en siete juegos, con puntaje perfecto. En su pasada presentación, golearon por 4-1 a Estonia de local, con dobletes de Sorloth y Haaland.

¿Cuándo y a qué hora juegan Italia vs. Noruega por las Eliminatorias Europeas?

El encuentro entre los equipos de Gennaro Gatusso y de Stale Solbakken tendrá lugar este domingo 16 de noviembre, en el último comprimiso programado para la jornada futbolera del día. El enfrentamiento está estipulado para dar comienzo a partir de las 13.45 horas del Centro de México (20.45 hora local de Italia).

¿Dónde juegan Italia vs. Noruega por las Eliminatorias Europeas?

En esta oportunidad, la sede elegida para albergar el juego entre la ‘Azzurra’ y los ‘Vikingos’ será el estadio Giuseppe Meazza, que suele recibir los partidos de Inter de Milán y AC Milan, y que recientemente también es anfitrión de la Selección Mayor. El recinto cuenta con una increíble capacidad de hasta ¡75.000 espectadores! Si bien no se espera un lleno, sí habrá una entrada importante de aficionados.

El Giuseppe Meazza, anfitrión del juego entre Italia y Noruega [Foto: Getty]

¿Qué canal transmite Italia vs. Noruega por las Eliminatorias Europeas?

El último compromiso de italianos y noruegos en el Grupo I se podrá sintonizar en vivo y en directo en todo México, de manera exclusiva, por medio de la señal de SKY Sports, pantalla que habitualmente cuenta con los derechos de televisación de las Eliminatorias UEFA para la Copa del Mundo en el país.

martín zajic
Martín Zajic
