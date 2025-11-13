Las redes sociales volvieron a ser muy crueles con Cristiano Ronaldo en las últimas horas, luego de que el astro portugués fuese expulsado en la derrota de su selección este jueves ante Irlanda. El goleador de los lusos recibió la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez hombres en un duelo clave, y los usuarios no tardaron en condenar el episodio que protagonizó.

Cuando Portugal perdía por dos tantos contra cero ante sus pares de Irlanda, el ‘Bicho’ le dio un “codazo” en el pecho a un oponente, y a raíz de esa infracción cuando la pelota no estaba en juego, terminó yéndose temprano a las duchas. Si bien en una primera instancia había recibido la tarjeta amarilla, el llamado del VAR lo cambió todo y finalmente vio la roja.

Al mismo tiempo que muchos aficionados no tenían piedad con CR7 con sus opiniones, llegó un testimonio esperado: su entrenador Roberto Martínez contestó sobre la polémica de la expulsión al atacante. El director técnico del seleccionado portugués brindó su punto de vista de la acción en cuestión, y se distanció de los comentarios de parte de la fanaticada.

Lejos de señalar a su capitán y máximo artillero, el estratega de Portugal le dio todo su apoyo público al delantero, cuando los periodistas le consultaron por su perspectiva sobre el castigo a Cristiano Ronaldo. El timonel confesó que luego del final del juego con Irlanda pudo platicar directamente con su futbolista, y pudieron aclarar las cosas sobre lo que había acontecido en ese momento del partido.

“Lo hablamos en el vestuario. No hubo violencia, él solo intentaba apartarlo (al rival). Tuvo mala suerte. Creo que se ve peor de lo que realmente fue. Es su primera tarjeta roja con la selección nacional… ¡es increíble!”, afirmó Roberto Martínez en rueda de prensa, brindando su total y absoluto respaldo a Cristiano, poniéndose de su lado y quitándole toda responsabilidad sobre la jugada que catapultó su expulsión en el juego de Eliminatorias UEFA.

Cristiano Ronaldo recibió el respaldo de su técnico [Foto: Getty]

Desde que tomó las riendas de la Selección de Portugal, Roberto Martínez ha construido un vínculo sólido con Cristiano Ronaldo, quién portará el gafete de capitán en el Mundial 2026 si es que en la última jornada, de no mediar sopresas, Portugal logra clasificarse. Puede que puertas para adentro el DT haya reprochado a su jugador por no haber sido lo suficientemente inteligente en esa acción de la roja, pero puertas para afuera no dudará en defenderlo delante de todos.

