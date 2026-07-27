El atacante portugués llegó a tierras mexicanas tras su paso por el Niza de Francia y ya habló como jugador de los Zorros.

La temporada 2026-27 de la Liga MX ya se juega con el comienzo del Apertura 2026. Todos los conjuntos de la Primera Divsión de México ya compiten por el trofeo de la máxima categoría pero a su vez también analizan las altas y bajas de la plantilla.

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Un equipo que logró cerrar a un refuerzo en los últimos días fue Atlas, que confirmó la incorporación del delantero Tiago Gouveia, extremo derecho portugués de último paso por el Niza de Francia pero cuya ficha pertenecía al Benfica de Portugal.

Mexicanos y portugueses negociaron por el futbolista y, tras llegar a un acuerdo, el luso firmará un contrato de 3 años. Al no ser tenido en cuenta en el cuadro de Lisboa, el jugadro vio con buenos ojos la propuesta de los Zorros para tener mayor protagonismo. Hasta ahora no trascendió la cifra abonada por el club.

"Estoy muy contento. Es un proyecto que me hizo aceptar la oferta".



"Con muchas ganas de ser feliz y de jugar con una sonrisa que me hace falta hace muchos años”.🥹



Tiago. pic.twitter.com/eGny61GEU4 — PressPort (@PressPortmx) July 27, 2026

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Así se manifestó el futbolista no bien descendió del avión en el aeropuerto: “Estoy muy contento. Es un proyecto que me hizo aceptar la oferta”. “Con muchas ganas de ser feliz y de jugar con una sonrisa que me hace falta hace muchos años“.

El jugador llega con un recorrido importante por Francia y Portugal. Puede jugar por ambas bandas y su velocidad representa la principal virtud. Tras arribar a México, se expresó con unas sentidas palabras que reflejan esa falta de sentirse útil e importante para su equipo.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Tiago Gouveia?

El atacante, que ya sumó minutos en este curso en el duelo de Benfica ante St. Gallen de Suiza por la Eliminatoria de la UEFA Europa League 2026-27, en el anterior curso con Niza fue parte de 26 compromisos, siendo titular en apenas 11 ocasiones. Anotó solo 2 goles y no realizó asistencias.

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En síntesis