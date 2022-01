Las escuderías de la Fórmula 1 se preparan para una apasionante temporada 2022, sin embargo, todavía hay capítulos por recordar del inolvidable campeonato mundial 2021, el cual coronó a Max Verstappen sobre Lewis Hamilton en un épico final, y tuvo a Sergio Pérez como uno de los actores fundamentales.

Entre estos tantos capítulos, el piloto mexicano de Red Bull Racing tiene una anécdota avergonzante para contar y que será difícil de olvidar para él, según sus propias palabras. Se trata de una historia que el mismo tapatío reveló para las redes sociales del equipo austríaco que dirige el británico Christian Horner.

En junio del 2021, Checo Pérez fue consultado por su peor vergüenza hasta ese momento en la F1, y dio a conocer que cuando pertenecía a otra escudería, su estómago le jugó una mala pasada: sufrió una fuerte diarrea que le obligó a defecar dentro de su propio traje mientras realizaba el reconocimiento de pista en Austin, Texas.

"Una vez estaba muy malo del estómago, de la panza. Iba caminando en una pista y durante esa vuelta a pie no había baño cercano. Yo ya no aguantaba, para colmo tenía a todos los ingenieros del equipo a mi alrededor y ni para dónde hacerme. No quiero entrar en detalles, pero ya se imaginarán qué pasó, el accidente, eso fue horrible, lo más vergonzoso. Jamás se me olvidará esa vuelta en el circuito de Austin", relató el piloto que continuará en Red Bull durante el 2022.

Paradójicamente, en octubre del 2021, el mexicano volvió a padecer un momento incómodo en el mismo circuito de Estados Unidos. Ironías del destino, en el Gran Premio de las Américas sufrió problemas estomacales y se deshidrató desde la primera vuelta, lo cual no impidió que lograra subirse a podio en el tercer puesto.