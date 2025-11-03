A falta de cuatro carreras, Briatore tomó una medida que confirmaría la continuidad de Colapinto en Alpine

El anuncio de la renovación de Franco Colapinto en Alpine podría llegar en cualquier momento. Tras un comienzo con lógicas dudas en su nuevo equipo, el argentino se asentó y ya supera a su compañero de equipo –Pierre Gasly– recurrentemente, tanto en clasificación como en carrera. Tomando en cuenta que se trata de la peor escudería de la parrilla, el único parámetro válido para su renovación era la competencia interna y el oriundo de Buenos Aires pasó la prueba.

La prensa ya viene anticipando que la confirmación podría darse incluso antes del Gran Premio de Brasil de este fin de semana, pero ahora desde Francia el medio L’auto-journal reveló una información sobre Flavio Briatore que hace que la estadía de Colapinto en Alpine ya pueda darse por confirmada.

¿Qué hizo Flavio Briatore?

Según el citado medio, Flavio Briatore viajó a Buenos Aires la misma noche de la carrera del Gran Premio de Austin para reunirse con los principales patrocinadores de Franco Colapinto con el objetivo de ultimar los detalles del nuevo contrato. De esta manera, todo apunta a que el anuncio solo es cuestión de tiempo y podemos asegurar que será compañero de Pierre Gasly un año más.

Franco Colapinto y Pierre Gasly en el desfile del GP de México (GETTY IMAGES)

La pista de Mercado Libre sobre la renovación de Franco Colapinto

En la previa del Gran Premio de Brasil, Mercado Libre lanzó una publicdad con el piloto argentino como protagonista. Lo curioso es que, en un momento del video, Franco Colapinto pregunta: “¿Firmo?”. Acto seguido, toma un bolígrafo y estampa su firma para confirmar la recepción de un paquete. Sin embargo, para muchos esto fue un claro guiño a su inminente renovación.

