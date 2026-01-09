Es tendencia:
CLAUSURA 2026

Así quedó la tabla general de posiciones de la Liga MX tras el empate de América y la victoria de Atlas

La clasificación de la competencia doméstica ya se encuentra en movimientos tras los primeros tres encuentros.

Por Lucas Lescano

América no pudo vencer a Xolos, mientras que Atlas se lució en el debut.
América no pudo vencer a Xolos, mientras que Atlas se lució en el debut.

La Liga MX le puso fin a la espera y retomó con su habitual actividad este viernes 9 de enero con tres encuentros más que importantes. Con América como el protagonista principal, fueron seis los equipos que vieron acción para comenzar a darle vida a la tabla de posiciones del Clausura 2026.

En el primer turno, Juárez venció por 2-1 a Mazatlán en condición de visitante y extendió el buen momento con el que había cerrado el año pasado, ahora con el brasileño Pedro Caixinha en la banca de Bravos. Un rato más tarde, casi en simultáneo saltaron a la cancha Atlas y Puebla en Jalisco y Xolos vs. América en Tijuana.

Los Zorros vencieron a la Franja por 1-0 y comenzaron el campeonato con el pie derecho, mientras que las Águilas no pasaron del empate sin tantos ante Tijuana. En ese contexto, el inicio de la liga tiene un liderato compartido entre Atlas y Juárez, a la espera del resto de partidos que terminarán por conformar la Jornada 1 con grandes candidatos a demostrar credenciales desde muy temprano en la competencia.

La tabla de posiciones del Clausura 2026 tras los juegos del viernes:

En síntesis

  • América empató sin goles en su visita a Xolos en el inicio del torneo.
  • Juárez venció 2-1 a Mazatlán con el técnico Pedro Caixinha en la banca.
  • Atlas derrotó 1-0 a Puebla y comparte el liderato del Clausura 2026.
lucas lescano
Lucas Lescano
