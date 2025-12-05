¿A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la F1?

Cada vez falta menos para la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 que determinará quién será el próximo campeón de la Fórmula 1. Sin embargo, este título podría empezar a moldearse a partir de la clasificación que se llevará a cabo este sábado en el Yas Marina Circuit.

Publicidad

Publicidad

Lando Norris dominó las Prácticas Libres del viernes y todo apunta a que tiene el coche para lograr su gran objetivo: finalizar entre los tres primeros. Un podio le asegurará el título al británico de McLaren, pero para ello debe hacer una qualy sólida y sin contratiempos.

Esta temporada, la qualy ha sido tan importante como la carrera en la mayoría de los casos. Por eso, Norris, Verstappen y Piastri no tienen margen de error: una eliminación en Q2 podría sentenciar sus posibilidades de terminar el día con el trofeo bajo el brazo.

Horario de la clasificación del GP de Abu Dhabi por países

08:00 hs: México

09:00 hs: Colombia, Panamá, Ecuador, Perú

10:00 hs: Venezuela y Bolivia

11:00 hs: Argentina, Chile Uruguay y Paraguay

15:00 hs: España

Publicidad

Publicidad

Por dónde ver la clasificación del GP de Abu Dhabi

Dado que Fox Sports perdió los derechos de la Máxima por irregularidades en los pagos, la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1 se podrá disfrutar a través de SKY Sports en México. Además, los usuarios de todas partes del mundo tienen la posibilidad de seguir las acciones a través de F1 TV, mientras que la mayoría de países de Sudamérica también tendrán la opción de Disney+ Premium.