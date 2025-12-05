Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

¿A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la F1?

Conoce el horario de la qualy que podría empezar a definir al campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Parrilla de salida del GP de Abu Dhabi
© GETTY IMAGESParrilla de salida del GP de Abu Dhabi

Cada vez falta menos para la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 que determinará quién será el próximo campeón de la Fórmula 1. Sin embargo, este título podría empezar a moldearse a partir de la clasificación que se llevará a cabo este sábado en el Yas Marina Circuit.

Publicidad

Lando Norris dominó las Prácticas Libres del viernes y todo apunta a que tiene el coche para lograr su gran objetivo: finalizar entre los tres primeros. Un podio le asegurará el título al británico de McLaren, pero para ello debe hacer una qualy sólida y sin contratiempos.

Esta temporada, la qualy ha sido tan importante como la carrera en la mayoría de los casos. Por eso, Norris, Verstappen y Piastri no tienen margen de error: una eliminación en Q2 podría sentenciar sus posibilidades de terminar el día con el trofeo bajo el brazo.

Horario de la clasificación del GP de Abu Dhabi por países

  • 08:00 hs: México
  • 09:00 hs: Colombia, Panamá, Ecuador, Perú
  • 10:00 hs: Venezuela y Bolivia
  • 11:00 hs: Argentina, Chile Uruguay y Paraguay
  • 15:00 hs: España
Publicidad

Por dónde ver la clasificación del GP de Abu Dhabi

Dado que Fox Sports perdió los derechos de la Máxima por irregularidades en los pagos, la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1 se podrá disfrutar a través de SKY Sports en México. Además, los usuarios de todas partes del mundo tienen la posibilidad de seguir las acciones a través de F1 TV, mientras que la mayoría de países de Sudamérica también tendrán la opción de Disney+ Premium.

Kimi Antonelli rompe el silencio tras el acoso sufrido en redes sociales: “No fue fácil”

ver también

Kimi Antonelli rompe el silencio tras el acoso sufrido en redes sociales: “No fue fácil”

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Chuky Lozano, sobre el grupo de México: "Tenemos muchas posibilidades"
Mundial 2026

Chuky Lozano, sobre el grupo de México: "Tenemos muchas posibilidades"

A Trump le preguntaron por Messi y respondió sobre CR7: "Es un tipo..."
Mundial 2026

A Trump le preguntaron por Messi y respondió sobre CR7: "Es un tipo..."

Liguilla del Apertura 2025: las mejores combinadas para la vuelta de las semifinales de la Liga MX
Apuestas

Liguilla del Apertura 2025: las mejores combinadas para la vuelta de las semifinales de la Liga MX

David Faitelson predijo cómo terminará México en su grupo del Mundial 2026
Mundial 2026

David Faitelson predijo cómo terminará México en su grupo del Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo