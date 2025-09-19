Es tendencia:
A qué hora se corre la Clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 en Baku

Conoce el atípico horario de la qualy que determinará el orden de salida de la carrera que se llevará a cabo en el circuito callejero de Baku.

Por Leandro Barraza

Parrilla de salida del circuito callejero de Baku
© GETTY IMAGESParrilla de salida del circuito callejero de Baku

El circuito callejero de Baku recibe nuevamente a la Fórmula 1 en el marco del Gran Premio de Azerbaiyán. Este trazado es uno de los más atractivos de la temporada por su velocidad, muros estrechos y arquitectura; pero también es uno de los más peligrosos para los pilotos y los accidentes suelen ser moneda corriente.

Por eso, habrá que estar muy atentos a lo que suceda en la clasificación de este sábado 20 de septiembre, ya que las estrellas de la F1 se disputan los lugares de la parrilla de salida con vueltas a máxima velocidad. Sin embargo, algo que debes saber es que la qualy de Baku tendrá un horario atípico a comparación de la mayoría de las citas de la temporada.

Azerbaiyán es un país que posee territorio tanto en Europa como en Asia, motivo por el cual el cronograma de este fin de semana no coincide con los Grandes Premios que se llevaron a cabo últimamente en el Viejo Continente. De hecho, esta es la despedida europea antes de ingresar a la recta final del año con citas en distintas partes del mundo.

Horario de la clasificación del GP de Azerbaiyán de la F1 en Baku:

PAÍSHORARIO
México/Costa Rica/Belice06:00 hs
Panamá/Colombia/Perú/Ecuador07:00 hs
Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana08:00 hs
Argentina/Uruguay/Paraguay/Chile09:00 hs
España14:00 hs

¿Qué piloto obtuvo la pole en la qualy de Baku de 2024?

El primer lugar en la parrilla de salida en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024 fue para Charles Leclerc. Con un tiempo de 1:41.365, el monegasco de la escudería Ferrari logró la pole position, pero no pudo defender esa ventaja en la carrera del domingo: el ganador terminó siendo Oscar Piastri.

leandro barraza
Leandro Barraza
