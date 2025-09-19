Es tendencia:
¿Qué necesita McLaren para ser campeón de Constructores en el GP de Azerbaiyán?

El equipo papaya domina con diferencia ambos campeonatos y este fin de semana podría abrochar el primer título de la temporada 2025.

Por Leandro Barraza

McLaren ganó el Campeonato de Constructores en 2024
© GETTY IMAGESMcLaren ganó el Campeonato de Constructores en 2024

El Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1 podría determinar uno de los dos campeonatos de la temporada: el de Constructores. McLaren ha sido el equipo dominante desde el inicio del curso y esto lo llevó a sacar una amplia ventaja en ambas tablas de posiciones. Sin embargo, la escudería papaya ya podría abrochar un título en Baku.

Actualmente, McLaren tiene una ventaja de 337 puntos sobre Ferrari (617 vs. 280 puntos). Por eso, existen dos variantes para que los de Woking celebren luego de la carrera del domingo. La más rápida sería si Oscar Piastri y Lando Norris consiguen un doblete. De esta manera, McLaren se consagrará campeón de Constructores sin importar lo que suceda con el equipo de Maranello.

McLaren celebra el doblete de Piastri y Norris en Miami (GETTY IMAGES)

McLaren celebra el doblete de Piastri y Norris en Miami (GETTY IMAGES)

Sin embargo, hay una segunda variante. McLaren debe sumar al menos nueve puntos más que Ferrari en la carrera para que la diferencia total supere el umbral de 346 puntos. Por ejemplo, si uno de los pilotos papayas gana y el otro termina en tercer lugar, el título también estaría asegurado.

De conseguirlo, McLaren no solo conseguirá el record de obtener el Campeonato de Constructores con siete carreras de antelación, sino que además romperá el empate con Williams en la segunda posición histórica para pasar a ser el único escolta de Ferrari, quien lidera este ranking con 16 títulos.

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores tras el GP de Italia 2025:

  • McLaren – 617 pts
  • Ferrari – 280 pts
  • Mercedes – 260 pts
  • Red Bull Racing – 239 pts
  • Williams – 86 pts
  • Aston Martin – 62 pts
  • Racing Bulls – 61 pts
  • Kick Sauber – 55 pts
  • Haas – 44 pts
  • Alpine – 20 pts
leandro barraza
Leandro Barraza
