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GP de Barcelona 2026

GP de Barcelona 2026 de la F1: horarios, fechas y dónde ver por TV todas las sesiones en Montmeló

Toda la información necesaria para seguir en vivo a Checo Pérez en la séptima jornada del calendario de la Fórmula 1 en Catalunya.

El Circuito de Barcelona-Cataluña albergará la próxima carrera de la F1
© Getty ImagesEl Circuito de Barcelona-Cataluña albergará la próxima carrera de la F1

La Fórmula 1 no para y tendrá acción por segundo fin de semana consecutivo luego de lo que fue la victoria de Kimi Antonelli en Mónaco. Si bien las miradas están posadas en el inicio de la Copa Mundial de la FIFA, la Máxima sigue su curso con la segunda jornada de la gira europea en suelo español.

Montmeló ya está listo para el Gran Premio de Barcelona 2026, séptima cita del calendario que comenzará este viernes 12 de junio y que contará con formato tradicional. Es decir: tres prácticas libres, clasificación y carrera.

Checo Pérez estuvo muy cerca de sumar su primer punto con Cadillac en Montecarlo y llega al Circuito de Barcelona-Cataluña con sed de revancha. De hecho, el mexicano llegó a conseguir dicha unidad al obtener un P10, pero finalmente una sación le hizo caer hasta el puesto 15.

Carrera del Gran Premio de Barcelona en 2025 (Getty Images)

Carrera del Gran Premio de Barcelona en 2025 (Getty Images)

Fechas y horarios del GP de Barcelona 2026 de la F1

Práctica Libre 1 – Viernes 12 de junio

  • México: 5:30 hs
  • Costa Rica/Belice/El Salvador: 5:30 hs
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 6:30 hs
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 7:30 hs
  • Argentina: 8:30 hs
  • Uruguay/Paraguay: 8:30 hs
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Práctica Libre 2 – Viernes 12 de junio

  • México: 9:00 hs
  • Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:00 hs
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:00 hs
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 11:00 hs
  • Argentina: 12:00 hs
  • Uruguay/Paraguay: 12:00 hs

Práctica Libre 3 – Sábado 13 de junio

  • México: 4:30 hs
  • Costa Rica/Belice/El Salvador: 4:30 hs
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 5:30 hs
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 6:30 hs
  • Argentina: 7:30 hs
  • Uruguay/Paraguay: 7:30 hs

Clasificación – Sábado 13 de junio

  • México: 8:00 hs
  • Costa Rica/Belice/El Salvador: 8:00 hs
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 9:00 hs
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 10:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Uruguay/Paraguay: 11:00 hs

Carrera – Domingo 14 de junio

  • México: 7:00 hs
  • Costa Rica/Belice/El Salvador: 7:00 hs
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 8:00 hs
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 9:00 hs
  • Argentina: 10:00 hs
  • Uruguay/Paraguay: 10:00 hs

Por dónde ver el GP de Barcelona 2026 de la F1

  • México: F1 TV o a través Izzi o Sky.
  • Argentina: Disney+ Premium o FOX Sports Argentina.
  • Resto de Latinoamérica: Disney+ Premium.

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¿Quién gana el GP de Barcelona 2026?

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La tabla del Mundial de Pilotos 2026 antes del GP de Barcelona

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 90 puntos
  3. George Russell (Mercedes) – 88 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos
  5. Oscar Piastri (McLaren) – 60 puntos
  6. Lando Norris (McLaren) – 58 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 43 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 29 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 26 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 26 puntos
  11. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos
  13. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 13 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  15. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  17. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  19. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  20. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Kimi Antonelli es el líder absoluto del Mundial de Pilotos 2026 (Getty Images)

Kimi Antonelli es el líder absoluto del Mundial de Pilotos 2026 (Getty Images)

Leandro Barraza
Leandro Barraza
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