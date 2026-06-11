GP de Barcelona 2026 de la F1: horarios, fechas y dónde ver por TV todas las sesiones en Montmeló

Toda la información necesaria para seguir en vivo a Checo Pérez en la séptima jornada del calendario de la Fórmula 1 en Catalunya.

La Fórmula 1 no para y tendrá acción por segundo fin de semana consecutivo luego de lo que fue la victoria de Kimi Antonelli en Mónaco. Si bien las miradas están posadas en el inicio de la Copa Mundial de la FIFA, la Máxima sigue su curso con la segunda jornada de la gira europea en suelo español.

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Montmeló ya está listo para el Gran Premio de Barcelona 2026, séptima cita del calendario que comenzará este viernes 12 de junio y que contará con formato tradicional. Es decir: tres prácticas libres, clasificación y carrera.

Checo Pérez estuvo muy cerca de sumar su primer punto con Cadillac en Montecarlo y llega al Circuito de Barcelona-Cataluña con sed de revancha. De hecho, el mexicano llegó a conseguir dicha unidad al obtener un P10, pero finalmente una sación le hizo caer hasta el puesto 15.

Carrera del Gran Premio de Barcelona en 2025 (Getty Images)

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Fechas y horarios del GP de Barcelona 2026 de la F1

Práctica Libre 1 – Viernes 12 de junio

México: 5:30 hs

Costa Rica/Belice/El Salvador: 5:30 hs

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 6:30 hs

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 7:30 hs

Argentina: 8:30 hs

Uruguay/Paraguay: 8:30 hs

Práctica Libre 2 – Viernes 12 de junio

México: 9:00 hs

Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:00 hs

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:00 hs

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 11:00 hs

Argentina: 12:00 hs

Uruguay/Paraguay: 12:00 hs

Práctica Libre 3 – Sábado 13 de junio

México: 4:30 hs

Costa Rica/Belice/El Salvador: 4:30 hs

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 5:30 hs

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 6:30 hs

Argentina: 7:30 hs

Uruguay/Paraguay: 7:30 hs

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Clasificación – Sábado 13 de junio

México: 8:00 hs

Costa Rica/Belice/El Salvador: 8:00 hs

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 9:00 hs

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 10:00 hs

Argentina: 11:00 hs

Uruguay/Paraguay: 11:00 hs

Carrera – Domingo 14 de junio

México: 7:00 hs

Costa Rica/Belice/El Salvador: 7:00 hs

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 8:00 hs

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 9:00 hs

Argentina: 10:00 hs

Uruguay/Paraguay: 10:00 hs

Por dónde ver el GP de Barcelona 2026 de la F1

México : F1 TV o a través Izzi o Sky.

: F1 TV o a través Izzi o Sky. Argentina : Disney+ Premium o FOX Sports Argentina.

: Disney+ Premium o FOX Sports Argentina. Resto de Latinoamérica: Disney+ Premium.

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Encuesta¿Quién gana el GP de Barcelona 2026? ¿Quién gana el GP de Barcelona 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

La tabla del Mundial de Pilotos 2026 antes del GP de Barcelona

Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 90 puntos George Russell (Mercedes) – 88 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 60 puntos Lando Norris (McLaren) – 58 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 43 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 29 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 26 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 26 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 13 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos