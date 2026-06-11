GP de Barcelona 2026 de la F1: horarios, fechas y dónde ver por TV todas las sesiones en Montmeló

La Fórmula 1 no para y tendrá acción por segundo fin de semana consecutivo luego de lo que fue la victoria de Kimi Antonelli en Mónaco. Si bien las miradas están posadas en el inicio de la Copa Mundial de la FIFA, la Máxima sigue su curso con la segunda jornada de la gira europea en suelo español.
Montmeló ya está listo para el Gran Premio de Barcelona 2026, séptima cita del calendario que comenzará este viernes 12 de junio y que contará con formato tradicional. Es decir: tres prácticas libres, clasificación y carrera.
Checo Pérez estuvo muy cerca de sumar su primer punto con Cadillac en Montecarlo y llega al Circuito de Barcelona-Cataluña con sed de revancha. De hecho, el mexicano llegó a conseguir dicha unidad al obtener un P10, pero finalmente una sación le hizo caer hasta el puesto 15.
Carrera del Gran Premio de Barcelona en 2025 (Getty Images)
Fechas y horarios del GP de Barcelona 2026 de la F1
Práctica Libre 1 – Viernes 12 de junio
- México: 5:30 hs
- Costa Rica/Belice/El Salvador: 5:30 hs
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 6:30 hs
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 7:30 hs
- Argentina: 8:30 hs
- Uruguay/Paraguay: 8:30 hs
Práctica Libre 2 – Viernes 12 de junio
- México: 9:00 hs
- Costa Rica/Belice/El Salvador: 9:00 hs
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 10:00 hs
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 11:00 hs
- Argentina: 12:00 hs
- Uruguay/Paraguay: 12:00 hs
Práctica Libre 3 – Sábado 13 de junio
- México: 4:30 hs
- Costa Rica/Belice/El Salvador: 4:30 hs
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 5:30 hs
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 6:30 hs
- Argentina: 7:30 hs
- Uruguay/Paraguay: 7:30 hs
Clasificación – Sábado 13 de junio
- México: 8:00 hs
- Costa Rica/Belice/El Salvador: 8:00 hs
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 9:00 hs
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 10:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Uruguay/Paraguay: 11:00 hs
Carrera – Domingo 14 de junio
- México: 7:00 hs
- Costa Rica/Belice/El Salvador: 7:00 hs
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 8:00 hs
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 9:00 hs
- Argentina: 10:00 hs
- Uruguay/Paraguay: 10:00 hs
Por dónde ver el GP de Barcelona 2026 de la F1
- México: F1 TV o a través Izzi o Sky.
- Argentina: Disney+ Premium o FOX Sports Argentina.
- Resto de Latinoamérica: Disney+ Premium.
Encuesta¿Quién gana el GP de Barcelona 2026?
¿Quién gana el GP de Barcelona 2026?
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La tabla del Mundial de Pilotos 2026 antes del GP de Barcelona
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 90 puntos
- George Russell (Mercedes) – 88 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 60 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 58 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 43 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 29 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 26 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 26 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 13 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Kimi Antonelli es el líder absoluto del Mundial de Pilotos 2026 (Getty Images)