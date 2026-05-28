Así será el livery de Gucci Racing Alpine F1 Team según la Inteligencia Artificial

La reconocida marca de lujo se une con el equipo francés de la Fórmula 1 a partir de la temporada 2027.

Alpine vive un gran momento en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El equipo francés dejó atrás un 2025 para el olvido y este año lo comenzó siendo ‘el mejor del resto’. Es decir, la mejor escudería de la zona media, por debajo de Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull Racing.

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Ahora, a los buenos resultados obtenidos por Franco Colapinto y Pierre Gasly se le sumó la noticia de la unión con Gucci de 2027 en adelante. Según Telegraph, la reconocida marca de lujo aportará entre 50 y 60 millones de dólares al año y la escudería pasará a llamarse Gucci Racing Alpine Team F1.

La predicción de la IA para el livery de Gucci Racing Alpine

Tras la noticia de la unión entre Gucci y Alpine, le pedimos a la Inteligencia Artificial de Google Gemini que cree el livery a la espera de que se revele el diseño oficial del monoplaza.

Así será el livery de Gucci Racing Alpine según la IA (Foto: Google Gemini)

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En la misma línea, basándonos en el diseño del livery que ofreció la Inteligencia Artificial, le pedimos que también haga una predicción de los monos que utilizarán Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Los monos de Pierre Gasly y Franco Colapinto tras la unión de Alpine con Gucci (ChatGPT)

En síntesis

Franco Colapinto y Pierre Gasly obtienen buenos resultados con la escudería Alpine en 2026.

obtienen buenos resultados con la escudería Alpine en 2026. 50 a 60 millones de dólares aportará Gucci anualmente al equipo a partir de 2027.

aportará Gucci anualmente al equipo a partir de 2027. Gucci Racing Alpine Team F1 será el nuevo nombre oficial de la escudería francesa.