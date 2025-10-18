Así quedó la diferencia de puntos entre Piastri, Norris y Verstappen tras la Sprint del GP de Estados Unidos 2025

La primera carrera del fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos 2025 contó con el abandono de los dos McLaren en la primera curva y Max Verstappen, por su parte, logró conservar la primera posición que había conseguido en la qualy del viernes. De esta manera, si el neerlandés termina primero, confirmará una tendencia que se viene dando en las últimas jornadass.
De esta manera Oscar Piastri y Lando Norris se quedaron sin posibilidades de sumar, mientras que Verstappen le recortará 8 puntos al primero si finaliza en lo más alto. Inesperada largada que hace soñar con una reñida lucha de tres pilotos en el Mundial.
ver también
Los 10 mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, según Guenther Steiner
La diferencia entre Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen
- Oscar Piastri (McLaren) – 336 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 314 puntos
- Max Verstappen (Red Bull Racing) – 281 puntos
¿Cuántas carreras faltan para que termine la temporada 2025 de la F1?
- Gran Premio de México
- Gran Premio de Brasil (Sprint)
- Gran Premio de Las Vegas
- Gran Premio de Qatar (Sprint)
- Gran Premio de Abu Dhabi
Encuesta¿Quién será el campeón de la Fórmula 1 en 2025?
¿Quién será el campeón de la Fórmula 1 en 2025?
YA VOTARON 0 PERSONAS